Münster. 1999, bei seiner letzten WM-Teilnahme, holte Dieter Thoma mit dem deutschen Team die Goldmedaille. 20 Jahre später, in Innsbruck 2019, steht er als TV-Experte am Fuße der Schanze. Im Interview spricht er über die Faszination Skispringen, die Medaillen-Chancen der Deutschen - und den Überflieger der Saison.

Die Nordische Ski-WM startet aus Skisprung-Sicht gleich mit einem absoluten Höhepunkt - dem Springen von der Großschanze. Würden Sie gerne die Uhr zurückdrehen und selber noch mitmischen?

Direkt nach der Karriere habe ich noch öfter gedacht, wie toll es wäre, selbst noch mitzuspringen - gerade bei schönem Wetter (lacht). Aber inzwischen bin ich schon 19 Jahre lang TV-Experte, länger als meine Sportlerlaufbahn im Weltcup dauerte. Ich fühle mich nicht mehr als Springer, eher als eine Art Verbindungsmann, als Erklärer und Dienstleister für den Sport. Und ich bin total dankbar dafür. Trotzdem zittere ich natürlich noch mit den Springern mit, wenn die am Anlauf stehen, vor allem mit denen, die ich sehr gerne mag. Da ist immer noch ein Magenkribbeln da. Ich habe einen Riesenrespekt vor jedem, der diesen Sport betreibt, weil ich weiß, was dahinter steckt.

Was steckt denn dahinter? Können Sie die Faszination am Fliegen mit Worten beschreiben?

Man hat wirklich das Gefühl zu schweben. Wer schon mal ganz stark verliebt war, erinnert sich an das Kribbeln im Bauch. Und wer mit dem Fahrrad oder Auto schon mal fast einen Unfall hatte, sich aber gerade noch retten konnte, kennt diesen besonderen Adrenalinschub. Wenn man diese beiden Gefühle mischt, weiß man, wie sich ein Springer nach dem Flug fühlt. Der Körper ist mit Hormonen und Gefühlen überflutet. Man wird süchtig danach und möchte das immer wieder erleben. Die Tatsache, dass man keinen doppelten Boden hat, macht es unheimlich gefährlich, aber auch zu etwas ganz Besonderem, weil es fast niemand nachmachen kann.

Könnten Sie noch unfallfrei da runterspringen?



Oh, das würde nicht gutgehen. Mein allerletzter Sprung war der Millennium-Sprung am 31.12.1999, damals live im Fernsehen übertragen. Günther Jauch hat moderiert. Danach bin ich nie wieder gesprungen. Als erstes müsste ich mein Gewicht wieder einstellen - heute habe ich 75 Kilo, damals 63. Außerdem müsste ich die Muskulatur wieder trainieren und auf den ganz kleinen Schanzen neu beginnen. Skispringen ist zwar ein bisschen wie Fahrradfahren, das man nicht verlernt, aber viel zu gefährlich, als dass man es einfach mal so machen könnte. Ich habe acht Knie- und zwei Oberschenkel-OPs hinter mir und bin ein paar Mal auf den Kopf gefallen, was man hoffentlich nicht so merkt (lacht). Ohne Witz: Das ist echt ein gefährlicher Sport. Den muss man zu 100 Prozent machen - oder gar nicht.

Anders gefragt: Wären sie mit den Leistungen von damals heute konkurrenzfähig?

Nein, auf keinen Fall. Alles hat sich weiterentwickelt: die Schanzen, das Material, die Sprungtechnik und das spezifische Training. Wenn man nicht mehr springt, bleibt man logischerweise auf dem alten Stand stehen. Für Zuschauer sieht das immer gleich aus - da springt halt jemand von oben nach unten - aber wenn man das genau beobachtet, sind die Veränderungen schon riesig. Hätte ich zu meiner Zeit gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich mit Abstand alles gewonnen.

Die deutschen Springer scheinen in dieser Saison beständig unbeständig - mal läuft es gar nicht, dann wieder phänomenal. Was trauen Sie Ihnen bei der WM zu?



Eine Menge. Ich glaube, wir haben bei jedem Wettkampf eine Medaillenchance. Aber Sie haben recht: Jeder hatte schon seine Aussetzer, und fast alle haben auch schon wahnsinnig gute Leistungen gezeigt, ob Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stefan Leyhe oder zuletzt auch Richard Freitag. An dessen Sprüngen in Willingen sieht man, dass kleine Veränderungen bis zu zehn Meter mehr Weite bewirken können. Das ist Wahnsinn! Ich bin sicher, dass Richard am Material, also sicher am Anzug, eventuell auch am Ski und Schuh rumgetüfftelt hat und durch die kleinen Stellschrauben das gesamte Sprungsystem wieder besser passt. Dann springt man automatisch auch mutiger, mit mehr Selbstbewusstsein. Das sind echte Multiplikatoren. Ich würde gerne noch im Detail rausfinden, was er da umgestellt hat. Aber auch ich bekomme nicht alles erzählt. Keiner will, dass einem die Konkurrenz zu sehr in die Karten gucken kann…

In welcher Verfassung ist Olympiasieger Andreas Wellinger?

Dass er auf das Podest springt, wie in Kuusamo Anfang der Saison, glaube ich derzeit nicht. Aber auch das kann sich schnell ändern. Er hat nach seinem Olympiasieg bislang ein schwieriges Jahr, was nach dem ganzen Trubel auch verständlich ist. Er macht ganz wichtige Erfahrungen, durch die er jetzt durch muss. Ich bin sicher, dass er das schafft und dabei auch als Mensch weiter reift. Auch ich musste mich damals extrem wandeln. Ich war als Sportler schon ein sehr, sehr schwieriger Typ.

Wenn Sie sich entscheiden müssten - auf welchen Sieger würden Sie am Samstag am ehesten tippen?



Das ist sauschwer zu entscheiden. Das würde ich mich jedenfalls heute noch nicht trauen. Ich muss erst das Training in Innsbruck sehen und den Probedurchgang am Samstag. Ich beobachte die Sportler, deren Körperhaltung und Körpersprache ganz genau. Erst dann habe ich ein Gefühl, bei wem etwas geht - und bei wem nicht. Die Körpersprache beim Sprung und drumherum sagt manchmal mehr als tausend Worte.

Allerdings ist der Vierschanzentournee-Sieger Kobayashi in dieser Saison eindeutig der überragende Springer...

Ja, definitiv. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt, ob er nervös wird oder sein Programm unbeeindruckt abspulen kann. Wenn er das schafft, ist er der absolute Top-Favorit. Aber ich bleibe dabei: Oft ist es eine Sache der Tagesform. Und ich hoffe einfach, dass einer der Deutschen durchkommt und aufs Treppchen springt, was übrigens auch für die Frauen um Katharina Althaus, Juliane Seyfarth und Carina Vogt gilt. Eine Einzelmedaille ist immer das Ziel - ob es auf der Groß- oder der Normalschanze passiert, ist dann schon fast wurscht.

Nach der Saison muss sich das deutsche Team einen neuen Trainer, weil Chefcoach Werner Schuster aufhört. Haben Sie eigentlich einen Trainerschein?

Nee, den habe ich nicht und bin auch noch nicht auf die Idee gekommen. Als Trainer lebst du fast nur noch fürs Skispringen und verbringst kaum noch Zeit mit der Familie. Trainer sitzen zudem auf einem wackligen Stuhl: Sind die Sportler erfolgreich, werden die Sportler gelobt, liefern sie schlechte Leistungen, ist der Trainer schuld. Ich habe großen Respekt vor diesem Job, aber ich kann mir das nicht vorstellen.

Zur Person Im Alter von 19 Jahren gewann Dieter Thomas (49) seinen ersten Weltcup, elf weitere Weltcup-Siege folgten. Thoma wurde Skiflug-Weltmeister und holte Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Nach dem Karriereende wechselte er als TV-Experte zu RTL, 2011 dann zur ARD, wo er noch heute – im Doppel mit Matthias Opdenhövel – moderiert.