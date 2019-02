Hamburg. Das Europapokal-Märchen von Eintracht Frankfurt geht weiter: Die Hessen schießen Schachtjor Donezk aus der Commerzbank Arena und stehen im Achtelfinale der Europa League.

Die Ergebnisse des bisherigen Abends:

Eintracht Frankfurt - Schachtjor Donezk 4:1 (Hinspiel 2:2)

Tore: 1:0 Jovic (23.), 2:0 Haller (27.), 2:1 Morais (63.), 3:1 Haller (80.), 4:1 Rebic (88.)

Eintracht Frankfurt ist in das Achtelfinale der Europa League eingezogen und hat erstmals seit 24 Jahren wieder die Runde der letzten 16 in einem internationalen Wettbewerb erreicht. Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstag 4:1 (2:0) gegen Schachtjor Donezk und kam damit nach dem 2:2 im Hinspiel in der Ukraine weiter. Luka Jovic und Sébastien Haller per Handelfmeter sorgten in der 23. und 27. Minute für die Frankfurter 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstor durch Júnior Moraes in der 63. Minute hatte der DFB-Pokalsieger bei zwei Lattentreffern von Donezk Glück, ehe Haller (80.) und Ante Rebic (88.) für die Entscheidung sorgten.

- Bate Borisov 3:0 (2:0) (Hinspiel 0:1) Dinamo Zagreb - Viktoria Pilsen 3:0 (2:0) (Hinspiel 1:2)

- Viktoria Pilsen 3:0 (2:0) (Hinspiel 1:2) SSC Neapel - FC Zürich 2:0 (1:0) (Hinspiel 3:1)

- FC Zürich 2:0 (1:0) (Hinspiel 3:1) Red Bull Salzburg - FC Brügge 4:0 (3:0) (Hinspiel 1:2)

- FC Brügge 4:0 (3:0) (Hinspiel 1:2) FC Valencia - Celtic Glasgow 1:0 (0:0) (Hinspiel 2:0)

- Celtic Glasgow 1:0 (0:0) (Hinspiel 2:0) FC Villarreal - Sporting Lissabon 1:1 (0:1) (Hinspiel 1:0)

- Sporting Lissabon 1:1 (0:1) (Hinspiel 1:0) Zenit St. Petersburg - Fenerbahce Istanbul 3:1 (2:1) (Hinspiel 0:1)



Die Auslosung für das Achtelfinale findet am Freitag um 12.50 Uhr statt.

Spiele um 21 Uhr:

Bayer Leverkusen - FC Krasnodar (Hinspiel 0:0)

Benfica Lissabon - Galatasaray Istanbul (Hinspiel 2:1)

FC Chelsea - Malmö FF (Hinspiel 2:1)

Dynamo Kiew - Olympiakos Piräus (Hinspiel 2:2)

RC Genk - Slavia Prag (Hinspiel 0:0)

Inter Mailand - Rapid Wien (Hinspiel 1:0)

Betis Sevilla - Stade Rennes (Hinspiel 3:3)

Szene des bisherigen Abends:

Den letztlich entscheidenden Treffer zum 3:1 von Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk erzielte Stürmer Sebastien Haller im Stile eines Jan-Age Fjörtoft. Der Norweger hatte beim legendären 5:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern am 34. Spieltag der Bundesligasaison 1998/99 den letzten Treffer nach einem Übersteiger erzielt und sich durch den daraus resultierenden Klassenerhalt Kultstatus erarbeitet. Den könnte jetzt auch der Franzose Haller inne haben, schließlich erreichte die Eintracht auch dank ihm zum ersten Mal seit 24 Jahren das Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs.

Zahl des bisherigen Abends I: 7



Seit seinem Wechsel vom FC Valencia zum FC Arsenal im Sommer 2016 für 41 Millionen Euro hat Shkodran Mustafi acht Tore für die "Gunners" erzielt. Der Treffer zum 2:0 gegen Bate Borisov war wohl der wichtigste, denn durch das Tor in der 39. Minute drehte Arsenal das 0:1 aus dem Hinspiel – der Weg ins Achtelfinale war geebnet. Am Ende gewannen die Londoner ungefährdet mit 3:0. Bemerkenswert: Der deutsche Nationalspieler erzielte sieben seiner acht Tore in seiner Arsenal-Zeit per Kopfball – auf die Stärke des Weltmeisters in der Luft können sich die Londoner also verlassen.

Zahl des bisherigen Abends II: 23

Aufreger des bisherigen Abends:



Die Vereinsführung von Eintracht Frankfurt hat massive Polizeikontrollen und Durchsuchungen im Stadion vor dem Europa-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk scharf kritisiert. Die Maßnahmen der Beamten seien ausschließlich auf Grundlage einer im Netz verbreiteten Videobotschaft von Eintracht-Präsident Peter Fischer veranlasst worden und hätten keine Funde von Pyrotechnik erbracht, erklärte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann am Donnerstagabend kurz vor dem Anpfiff der Partie. "Auch die Personenkontrollen haben nichts ergeben", sagte Hellmann.

Fischer hatte in dem Video erklärt, bei dem Spiel müsse das Stadion brennen. "Das bezog sich auf das Sportliche und die Stimmung und war keinesfalls ein Aufruf zu Gewalt", sagte Hellmann und fügte hinzu: "Die Kernfrage lautet: Ist ein Video eines emotionalen Präsidenten ein ausreichender Anlass, um eine Gefahrenabwehr heraufzubeschwören."

Durch den nach Ansicht des Vereins völlig überzogenen Einsatz der Sicherheitskräfte sei es den Fans nicht möglich gewesen, die 72 Stunden lang vorbereitete Choreographie zu 100 Prozent vorzubereiten. Deshalb hätten sich die Anhänger dazu entschieden, die Choreographie vor dem Spiel komplett abzublasen.

Aktion des bisherigen Abends:

Während die Anhänger in Frankfurt ihre Planungen stornieren mussten, ließen sich die Fans von Zenit St. Petersburg vor dem Spiel gegen Fenerbahce Istanbul etwas Spektakuläres einfallen: Dutzende Fans standen für den Mannschaftsbus auf dem Weg ins Stadion Spalier und zündeten der Reihe nach Pyrofackeln. Alles verlief friedlich und leuchtend bunt, wie man auf dem Video sehen kann. Erfolg hatte die Maßnahme zudem auch: Die Russen drehten das 0:1 aus dem Hinspiel und zogen nach einem 3:1 ins Achtelfinale ein.

Gewinner des bisherigen Abends:

Folgende Mannschaften haben sich bislang für das Achtelfinale qualifiziert: FC Arsenal, Dinamo Zagreb, Eintracht Frankfurt, SSC Neapel, Red Bull Salzburg, FC Valencia, FC Villarreal, Zenit St. Petersburg





Die besten Tweets des bisherigen Abends:

Die Frankfurter Eintracht verzückt weiterhin die Fans:

Auch Experten wie Kommentator Wolff Fuss waren erfreut von der starken Leistung der Hessen:

Was für ein Duo: