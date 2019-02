Gelsenkirchen. Nach dem Ende des Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und Manchester City kam es in Stadionnähe zu einer Prügelei zwischen Fans beider Vereine. Ein Anhänger der Engländer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Schlimmes Ende eines Fußballabends: Nachdem FC Schalke 04 im Champions-League-Achtelfinale eine bittere Pleite gegen Manchester City hinnehmen musste, kam es nach Abpfiff vor dem Stadion zu hässlichen Szenen.

Massives Schädel-Hirn-Trauma

Laut einer Polizeimeldung kam es gegen 22:50 Uhr vor dem Gästefanblock "S 1" zu einer Prügelei zwischen jeweils zwei Fans der Schalker und des englischen Premier-League-Clubs. In dem Gerangel soll ein 32-jähriger Engländer von einem Faustschlag so heftig getroffen worden sein, sodass er zu Boden stürzte. Dabei habe er ein massives Schädel-Hirn-Trauma erlitten, weswegen er in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Derzeit bestehe akute Lebensgefahr.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 0209/365-7112.