Gelsenkirchen. Als Schalke-Fan hat man es in dieser Saison nicht leicht – dass sie ihren Humor noch nicht verloren haben, sah man beim Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City.

Nur knapp musste sich der FC Schalke 04 am Mittwochabend im Champions-League-Achtelfinale dem Favoriten Manchester City mit 2:3 geschlagen geben. Bis zur 85. Minute führten die Knappen durch zwei Elfmetertore mit 2:1, bis der Ex-Schalker Leroy Sané mit einem traumhaften Freistoß die Sensation vorzeitig beendete.

Weiterlesen: Sané-Albtraum für Schalke – Simeone flippt nach Atlético-Sieg aus

Während Sané seine Fähigkeiten auf dem Platz unter Beweis stellte, gab es auf der Tribüne einen Schalke-Fan, der die Zuschauer ebenfalls begeisterte. Anstatt sein Bier in der Hand oder einem Träger zu transportieren, balancierte der Fan das Bier auf dem Kopf – und das ohne einen Tropfen des Hopfen-Getränks zu verschütten. Das kam bei den anderen Schalke-Anhängern so gut an, dass er sogar für Fotos posieren musste.



Die Fans von Schalke 04 mussten zwar am Ende die Niederlage hinnehmen, allerdings gab es von Gegnerseite großes Lob. Leroy Sané, der vor zweieinhalb Jahren für mehr als 50 Millionen Euro aus Gelsenkirchen zu den Citizen wechselte, sagte nach der Partie: "Ein schwieriges Spiel mit einem guten Ende für uns. Respekt an die Schalker und ihre Fans. Es war überwältigend, hier her zurückzukommen."