Mailand. Eigentlich soll Philipp Schobesberger mit seinem Verein Rapid Wien am Donnerstag bei Inter Mailand versuchen, den Einzug ins Achtelfinale der Europa League zu schaffen. Doch angeblich hatte der Mittelfeldspieler bei seinem Trip in die Modestadt noch etwas ganz anderes im Sinn.

Nach einem 0:1 im Hinspiel droht dem österreichischen Rekordmeister Rapid Wien am Donnerstag im Rückspiel der Europa League bei Inter Mailand das Aus. Gerüchten zufolge hat sich Rapid-Mittelfeldspieler Philipp Schobesberger bereits vorher um passenden Trost bemüht.

Die "Gazzetta dello Sport" veröffentlichte am Dienstag Screenshots aus dem angeblichen Profil des 25-Jährigen auf der Dating-App Tinder. "Ich suche nach meinem Model. Bin aber nur zwei Nächte hier, deshalb sei besser ganz schnell ...", hieß es dort unter einem Profilbild, das Schobesberger in einer Szene aus dem Hinspiel zeigt.

In Italien sorgte die vermeintliche Suche des Fußballers nach einem Abenteuer abseits des grünen Rasens für Aufsehen, auch in Schobesbergers Heimat Österreich herrschte kurzzeitig Aufregung. So sah sich sein Club dazu veranlasst, bei Twitter auf die Meldung der italienischen Sporttageszeitung zu reagieren:

"Sorry Gazzetta, Philipp Schobesberger ist nicht bei Tinder – er ist seit acht Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung", twitterte die Social-Media-Abteilung Rapids am Dienstagabend. Das italienische Medium hatte vermeldet, dass es sich mit Sicherheit um den Account von Philipp Schobesberger gehandelt habe. Einen Beleg dafür lieferte der Artikel jedoch nicht.

Eine italienische Autorin, die offenbar auf Tinder ein Match mit dem Profil gehabt hatte, hatte zuvor einen Tweet veröffentlicht, in dem sie die Version der Gazzetta bestätigte. "Wir kümmern uns so sehr um Icardi, und währenddessen nutzen die Rapid-Spieler die Tage in Mailand, um Spaß bei Tinder zu haben." Im Laufe des Threads schrieb sie zudem: "Er ist es wirklich. Er hatte superpersönliche Fotos dort stehen, das erste Bild war lediglich "Produktplatzierung". Als er bemerkte, dass er öffentlich entdeckt wurde, löschte er alles."

Von Schobesberger selbst gab es noch keinen Kommentar zu der kuriosen Geschichte. Der Nationalspieler (ein Länderspiel) bereitet sich mit seiner Mannschaft auf das Rückspiel im Guiseppe-Meazza-Stadion vor. Und sollte den Rapidlern der überraschende Einzug ins Achtelfinale der Europa League doch noch gelingen, hätte er ja ohnehin gar keinen Trost nötig.