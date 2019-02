Frankfurt. Bislang war Adebayo Akinfenwa vom englischen Drittligisten der "stärkste" Fußballer in dem Spiel "Fifa" von EA Sports. Jetzt hat ihn ein Bundesligaspieler abgelöst.

Dass Adebayo Akinfenwa mit einer Wertung von 97 der "stärkste" Spieler im Videospiel Fifa "Ultimate Team" ist, war unschwer zu erkennen. Mutet der Mittelstürmer doch eher an wie ein Kugelstoßer oder Schwergewichtsboxer denn als Fußballer. Dennoch hat der 36-Jährige insgesamt 173 Tore in Englands 3. und 4. Liga erzielt sowie einige weitere im FA-Cup.

Aber jetzt gibt es einen neuen starken Mann an der Spitze von Fifa´s Ultimate Team und er kommt aus der Bundesliga. Seit dem Update des Videospiels ist Sébastien Haller mit einer Wertung von 98 im Bereich "Stärke", offiziell der stärkste Spieler. Der Stürmer in den Diensten von Eintracht Frankfurt spielt eine herausragende Saison und ist mit elf Toren und neun Assists einer der Top-Scorer in der Bundesliga.

Der bullige Angreifer aus Frankreich gehört mit seinen 1,90 Meter zu den größeren Fußballern in der Bundesliga. Zudem bringt der 24-Jährige stramme 82 Kilogramm auf die Waage. Gewicht, das dem Stürmer beim "Festmachen" von Bällen im Sturmzentrum sehr gelegen kommt. Aber nicht nur seine Werte im Videospiel konnte Haller deutlich verbessern, auch sein Marktwert verdreifachte sich innerhalb eines halben Jahres.

Außer Haller machten im Rahmen des "Winter-Updates" weitere Spieler aus der Bundesliga einen Schritt nach vorne. Darunter sind vor allem Spieler von Borussia Dortmund. So wurden Axel Witsel, Marco Reus und Jadon Sancho aufgewertet.