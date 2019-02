Die alten Herren und der Fußball: Hand ist, wenn es draußen dunkel wird

Frankfurt . Die Gralshüter der Fußballregeln, zusammengeschweißt im Geheimbund "International Football Association Board", nehmen sich das Handspiels an. Unser Kolumnist Udo Muras ahnt aus leidvoller Erfahrung als Freund des Fußballs, dass das nichts Gutes verheißt. Deshalb kann er sich den Plänen der honorigen älteren Herren nicht mit dem nötigen Ernst nähern.

Es dürfte in der Fußballwelt kein Zweifel darüber bestehen, dass das Spiel, das alle so gern haben, immer noch viel zu einfach ist. Das war zwar zu allen Zeiten sein Erfolgsgeheimnis, doch wer fühlt sich schon geschmeichelt, wenn man ihm unterstellt, einfach gestrickt zu sein? Wie der Fußball das sieht, wissen wir leider nicht. Er ist zwar das lebendigste Wesen auf jedem Platz dieser Welt, aber bekanntlich hat er keine Stimme.

Deshalb müssen sich honorige Menschen um ihn kümmern, die für ihn entscheiden, was zu seinem Besten ist – wie es ein guter Vormund mit einem Waisenkind tut. Der Vormund des Fußballs sitzt in Zürich, heißt International Football Association Board und ist ein angeheirateter Bruder der FIFA. Die Gesellschaft älterer Herren wägt im Jahresrhythmus ab, was an dem allzu einfachen Spiel zu ändern ist.



Ihr verdanken wir so tolle Sachen wie das Golden Goal, das schon wieder Geschichte ist, den direkten Vergleich bei Punktgleichheit in Tabellen, die Dreifachbestrafung bei Notbremsen im Strafraum (Rot, Sperre und Elfmeter), natürlich auch den Videobeweis (VAR). Weil letzterer der Gerechtigkeit noch immer nicht zu einem vollständigen Sieg verholfen hat, da er insbesondere in der Frage des Handspiels zu oft versagt, rückt die IFA im März diesem Problem zu Leibe. Ihr Plan hat weder Hand noch Fuß, dafür einen Tick.

Am 1. Juni schon soll das neue System eingeführt werden, mit dem wir strafbares von zulässigem Handspiel unterscheiden sollen. Mit dem VAR klappt das ja offensichtlich nicht, es ist sozusagen fünf vor zwölf. Deshalb führt die IFA – wenn es denn so kommt – eine neue Zeitrechnung ein. Bitte nehmen Sie Platz und entspannen sich: Also: Hand ist, wenn es draußen dunkel wird.

Verstehen Sie nicht? Denken Sie sich eine Uhr und einen Verteidiger, der in ihr steht und einen Ball mit der Hand abwehrt. Seine Arme sind die Zeiger und wenn er sie nach oben reißt, dann muss das geahndet werden, „wenn kein natürlicher Bewegungsablauf vorliegt“. Den kann keine kalibrierte Linie bestimmen, das muss der Schiedsrichter tun.

Von vier bis acht Uhr gilt die Unschuldsvermutung, denn da sind die Arme ziemlich weit unten, in der „tea time“ von drei bis vier und in der ersten Schulstunde, acht bis neun, gilt: mal so mal so. Das ist schön verwirrend, ganz im Sinne der Erfinder.

Hinzu kommt aber in jedem Fall die Frage der Absicht, denn wenn ein Verteidiger einen Flachschuss von der Linie boxt, dann sind seine Hände ja zwangsläufig auf Spätnachmittag eingerastet. Da soll er mal erzählen, das sei keine Absicht gewesen…

Hoffen wir, dass es nun bis runter in die Kreisligen dazu kommt. Es hätte die erfreuliche Folge, dass bei jedem Handspiel eine Unterbrechung erfolgt, da der Schiedsrichter in seinem Privatkino erst nachschauen muss, wie viel Uhr es ist. Die Unterbrechungen lassen sich wirtschaftlich nutzen, denn da wird sich schon ein Schokoriegel finden, der sie präsentiert. Have a break, have a…?

Um den Zuschauern etwas mehr zu bieten, sollte man den Spielern erlauben, in der Phase, in der der Ball ruht, einen persönlichen Betreuer auf den Platz zu rufen – die Zeit will ja sinnvoll überbrückt sein. Personaltrainer, Fußpfleger oder Friseur – ist doch wichtig heutzutage. Ihr Handy sollten sie benutzen dürfen, so ein Posting direkt vom Platz – das wär’s doch.

Da ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin, hätte ich noch einen Verbesserungsvorschlag: Der beschuldigte Spieler muss die Chance erhalten, sich zu verteidigen. Man kann doch niemandem Absicht unterstellen und ohne Geständnis aburteilen! Von daher wäre ein Schauprozess mit Ankläger und Verteidiger, deren Wortbeiträge über das Stadionmikrofon übertragen werden, ideal – um das Spiel der Welt noch ein bisschen mehr kaputt zu machen. Ach, wie komme ich jetzt da drauf?