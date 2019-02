Javier Martínez zeigte eine bärenstarke Leistung. Foto: imago/PA Images

Liverpool. Der FC Bayern München hat sich mit dem 0:0 beim FC Liverpool am Dienstagabend eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erkämpft. Die Twitter-User feiern Javier Martinez, spotten über Co-Kommentator Didi Hamann und bekommen Gänsehaut bei "You'll never walk alone" – die besten Reaktionen in der Übersicht.