Liverpool. Das 0:0 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München war ein über weite strecken faires Fußball-Spiel am Dienstagabend. Dennoch hatten sich die Trainer Jürgen Klopp und Niko Kovac einiges zu sagen nach dem Abpfiff. Der Grund: ein Handschlag.

Ein torloses Unentschieden zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München, das hätten wohl die Wenigsten erwartet. Beide Mannschaften haben somit weiterhin realistische Chancen, im Rückspiel am 13. März in der Münchner Allianz Arena das Viertelfinalticket der Champions League zu lösen. Dennoch sahen die Zuschauer am Dienstagabend mit Jürgen Klopp und Niko Kovac zwei Trainer, die nach dem Abpfiff angeregt diskutierten.

Klopp redete auf seinen Trainerkollegen aus München ein, Kovac wirkte irritiert und wollte beschwichtigen. Der Liverpool-Coach klärte gegenüber dem Pay-TV-Sender Sky auf: "Es war ein reines Missverständnis. Ich wollte Niko gleich die Hand schütteln und er hat erst mal ganz Bayern abgeklatscht. Ich habe da gestanden wie der Ochs vorm Berg."



"Kennt er aus England anders"

Tatsächlich herrschen in der Premier League andere Sitten als in der Bundesliga. "Es ist ja in England üblich, dass man sich nach dem Schlusspfiff die Hand gibt", erklärt Kovac. "Ich bin aber erst mal zu meiner Bank und nicht zu ihm. Das kennt er aus England anders. Aber war es war nicht böse gemeint, ich habe mich ja danach entschuldigt."

Kovac wollte zu Ribéry

Im Anschluss der Diskussion verabschiedeten sich die beiden Trainer sportlich, und Klopp musste mit Blick auf die Erklärung von Kovac schmunzeln: "Er hat mir gesagt, er wollte mit Ribéry sprechen, weil der Vater geworden ist. Aber das war ja schon das fünfte Mal, das ist ja nicht mehr so aufregend dann."

Im Rückspiel am 13. März muss der FC Bayern München gewinnen, um weiterzukommen. Die Höhe des Sieges spielt keine Rolle. Den "Reds" selbst reicht ein Unentschieden, das über ein 0:0 hinausgeht.