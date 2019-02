Haiger-Allendorf . Phil Taylor, 16-facher Weltmeister im Darts, und Raymond van Barneveld, fünffacher Titelträger, sitzen an einem Tisch in einem kleinen Raum hinter der Mehrzweckhalle in Haiger-Allendorf. "The Power" bei Rotwein, "Barney" mit Cola Zero. Die beiden Legenden des Dart-Sports haben keine großen Ansprüche, sie mögen es einfach. Und sie geben bereitwillig Auskunft.

Herr Taylor, Sie sind vor gut einem Jahr zurückgetreten. Wie sieht Ihr Leben heute aus?

Phil Taylor: 2018 war ich echt viel unterwegs: China, Neuseeland, Europa, oft in Deutschland. Überall wollen mich die Leute sehen, überall wollen Menschen meinen Sport live erleben. Es ist großartig. In 2019 möchte ich es jedoch etwas ruhiger angehen lassen, denn ich habe eine große Familie. Ich war an Weihnachten zu Hause, das war echt ungewöhnlich. Ich möchte dies aber noch öfter erleben.

Wieviele Stunden haben Sie früher trainiert, wieviele heute?

Taylor: Ganz ehrlich? Früher habe ich zwei Stunden pro Tag Pfeile geworfen, heute null. Mein Training sind die Show-Events wie dieser hier in Haiger.





Herr van Barneveld, die Medien haben jahrelang über eine große Rivalität zwischen Ihnen und Phil Taylor berichtet. Heute sind Sie mit ihm unterwegs. Wie passt das zusammen?

Raymond van Barneveld: Ich kann nur das wiederholen, was ich auch oft in Fernsehinterviews gesagt habe: Wir sind keine Freunde, aber wir respektieren uns. Wir haben lange Jahre bei den gleichen Veranstaltungen verbracht, das hat aber nicht dazu geführt, dass wir auch zusammen in den Urlaub fahren müssen.

Herr Taylor, haben Sie es jemals bereut, aufgehört zu haben? Denken Sie womöglich sogar an ein Comeback?

Taylor: Auf die Tour zurückzukehren, das kann ich mir nicht vorstellen. Sollte mir jemand jedoch für richtig viel Geld mal ein Match gegen den aktuellen Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen anbieten, dann könnte es sein, dass ich rückfällig werde.

Und war es für Sie, Herr van Barneveld, die richtige Entscheidung, Ende dieses Jahres Schluss machen zu wollen?

Van Baneveld: Absolut! Ich bin Diabetiker, ich muss mich endlich mal um meine Gesundheit kümmern. Ich hatte bislang wenig Zeit für Familie, Freunde, Freizeitbeschäftigungen, ich habe viel nachzuholen. Außerdem bin ich inzwischen in der Weltrangliste auf Platz 28 abgerutscht, da wird es echt Zeit, Jüngeren Platz zu machen.

Sie beide haben Darts weltweit bekannt gemacht. Sehen Sie Ihren Sport für die Zukunft wirtschaftlich und medial gut aufgestellt?

Taylor: Von solchen Dingen habe ich keine Ahnung und darauf auch keinen Einfluss. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Schraube überdreht wird. Manchmal kommt es mir vor, dass nur noch Darts im Fernsehen läuft, egal welchen Sender ich auch anschalte. Weniger ist glaube ich mehr, sonst wird der Sport zu beliebig. Es sollte noch immer etwas Besonderes sein, die Stars der Szene zu sehen, und nicht etwas ganz Normales.

Herr van Barneveld, ein Niederländer spricht doch sicher sehr gut deutsch ...

Van Barneveld: Das wäre schön, aber ich bin einfach nicht genug in Deutschland unterwegs. Ich hatte nur einige Stunden Deutsch-Unterricht in der Schule, da ist nicht allzuviel hängengeblieben. Ich verstehe einiges, aber ich antworte lieber in Englisch.





Wie bekannt sind Sie in den Niederlanden, und wie bekannt ist Ihr Sport?

Van Barneveld: In meiner Heimat bin ich sicher so bekannt wie Sebastian Vettel, Boris Becker oder Franz Beckenbauer in Deutschland. Dart-Spieler haben allgemein in Holland einen guten Ruf. Müssten sich meine Landsleute entscheiden, zu einem Dart-Event zu gehen oder sich ein Handballspiel anzuschauen, dann würden sie Darts allemal vorziehen.





Zur Person Phil Taylor (58) ist mit 16 Weltmeister-Titeln der erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Dart-Sports. Er stammt aus Stoke-on-Trent in den englischen Midlands, lebte aber heute in Crewe südlich von Manchester. Mit seiner Ex-Frau Yvonne hat "The Power" vier Kinder. Raymond van Barneveld (51) hat bisher fünf Weltmeister-Titel gewonnen. Der ehemalige Postbote aus der niederländischen Hauptstadt Den Haag, Spitzname "Barney", ist seit 1995 mit Sylvia verheiratet. Er hat zwei Töchter, einen Sohn und ist mittlerweile sogar Großvater.