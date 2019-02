Hamburg. Freunde von torreichen Spielen kamen bei den Achtelfinal-Hinspielen in der Königsklasse am Dienstagabend nicht auf ihre Kosten. Die Champions League kompakt.

Vor dem Spiel sagte Bayern-Trainer Niko Kovac noch: "Wir werden kein 0:0 sehen." Eine Aussage, die wahrscheinlich viele unterschrieben hätten, gerade, wenn man sich die Offensive des FC Liverpool anschaut. Aber Kovac sollte falsch liegen. Auch im zweiten Achtelfinale des Abends zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona endete das Spiel torlos.

Szene des Abends

Die beiden Trainer Niko Kovac und Jürgen Klopp hatten sich anscheinend viel zu sagen während des Spiels. An der Seitenlinie lieferten sie sich einige Wortgefechte, bei denen sie nicht immer einer Meinung waren.



Spieler des Abends: Mats Hummels

Während in den vergangenen Bundesligaspielen häufig auf der Leistung von Mats Hummels rumgehackt wurde, zeigte der Innenverteidiger, warum er als einer der Besten auf dieser Position gilt. Er schloss die Räume, lies wenige brenzlige Situationen zu und stabilisierte die Abwehr. Besonders im Zusammenspiel mit dem ebenfalls sehr souveränen Javi Martinez und Joshua Kimmich harmonierte Hummels. Im Rückspiel müssen die Bayern allerdings ohne Kimmich auskommen. Der Abwehrspieler fehlt den Münchnern, da er die Dritte Gelbe Karte im Wettbewerb sah.



Zahl des Abends I: 50

Gleich vier Bayern-Spieler feierten am Dienstagabend ein Jubiläum. Für Mats Hummels, Javi Martinez, James Rodriguez sowie Thiago war es jeweils das 50. Champions-League-Spiel, in dem sie auf dem Platz standen. Während Hummels dabei auch Partien für den BVB absolvierte, lief Rodriguez auch für den FC Porto und Real Madrid in der Champions League auf und Thiago für den FC Barcelona. Nur Martinez absolvierte alle seine Champions-League-Partien für den FC Bayern.

Zahl des Abends II: 100

Während die Kollegen ihr 50. Spiel absolvierten, hat Franck Ribery bereits mehr auf dem Buckel. Gegen den FC Liverpool bestreitete der Franzose sein 100. Champions-League-Spiel für den FC Bayern.





Ergebnisse des Abends

FC Liverpool – FC Bayern 0:0 (0:0)

Mit internationaler Reife hat der deutsche Rekordmeister der Offensivwucht des FC Liverpool an der gefürchteten Anfield Road widerstanden. Auch wenn es für die Münchner im ersten Teil der großen Champions-League-Kraftprobe nicht zum ersten deutschen Europakalerfolg in Liverpool langte können sie nach dem 0:0 voller Zuversicht dem Achtelfinal-Rückspiel am 13. März in der Allianz Arena entgegensehen.

Ein Fußball-Spektakel erlebten die 52.000 Zuschauer bei Wind und Regen nicht. Bayern-Coach Niko Kovac hatte seine Elf auch ohne den gesperrten Thomas Müller und den verletzten Arjen Robben in seinem ersten K.o.-Spiel der Königsklasse taktisch klug eingestellt. Umstellen muss Kovac im Rückspiel seine Defensive, da Joshua Kimmich dann wegen der zweiten Gelben Karte fehlen wird.

Olympique Lyon – FC Barcelona 0:0 (0:0)

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona haben mit dem 0:0 bei Olympique Lyon eine bessere Ausgangsposition im Kampf um den Viertelfinaleinzug in der Champions League verpasst. In einer tempo- und chancenreichen Begegnung im Groupama-Stadion hatten die Gäste aus Spanien am Dienstag die besseren Möglichkeiten, im Abschluss aber kein Glück. Der frühere Mönchengladbacher ter Stegen, der sich seit Wochen in herausragender Form präsentiert, reagierte einige Male bei Chancen der Gastgeber prächtig. Das Rückspiel findet am Mittwoch, 13. März, statt.

Stimmen zum Spiel Liverpool – Bayern

Manuel Neuer, FC Bayern: "Wir wussten, auf wen wir treffen, und dass sie schnelle Spieler haben. Wir haben gut verteidigt und standen sehr kompakt. Wir wollten ein gutes Ergebnis erzielen. Auswärts erzielst du gerne ein Tor, aber alle haben mitgearbeitet."

Niko Kovac, Trainer FC Bayern: "Hier in Liverpool so zu bestehen, ich fand, dass wir das richtig gut gemacht haben. Wenn wir eine Struktur im Spiel haben, ist es schwer, auch für Liverpool ein Tor zu erzielen. Wir haben unser Ziel erreicht."



Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool: "Das ist kein Traumergebnis, aber ein Ergebnis, mit dem wir arbeiten können. Vor dem Spiel ist viel gequatscht worden, und dann ist das herausgekommen."

