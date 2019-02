Frankfurt . Zum 20. Mal tritt an diesem Abend eine deutsche Mannschaft im Stadion an der Anfield Road zu einem Europapokalspiel an - noch nie gelang dabei ein Sieg. Vor dem Gastspiel des FC Bayern München beim FC Liverpool erzählt unser Kolumnist und Fußball-Historiker die Geschichte großer Dramen an der Anfield Road.

Am Anfang stand ein Schneesturm







Schon der Anfang verhieß nichts Gutes. Der oft zitierte Spruch, der nach misslungenen Dienstreisen fällt, hatte auch am 3. März 1965 seine Berechtigung: außer Spesen nichts gewesen. Mit drei Chartermaschinen waren die Fans des 1. FC Köln nach Liverpool geflogen, ihre Mannschaft zu unterstützen.

Die stand auch schon auf dem Platz, auf den vollbesetzten Tribünen tummelte sich die Prominenz von Stan Matthews bis Bert Trautmann – doch auch für sie pfiff der dänische Schiedsrichter Hansen nicht an. Heftige Schneeböen fegten über die Anfield Road und aus den Schreibmaschinen der Reporter triefte das Wasser. Die Spieler wollten trotzdem antreten, aber es kam nicht dazu.









19 Spiele und kein deutscher Sieg

Dieser Auftakt erklärt die mehrfach merkwürdige Bilanz deutscher Mannschaften an der berühmten Anfield Road, die der FC Bayern am Dienstag aufzupolieren versucht: 20 Dienstreisen, 20 Spiele wurden angepfiffen, 19 regulär beendet, gewonnen wurde keins. Drei Punkte holten deutsche Vertreter aus West und Ost nur in Liverpool, jeweils durch torlose Partien. Wie der 1. FC Köln, als es zwei Wochen später dann doch noch klappte. Und wie die Bayern, gleich zweimal, 1971 und 1981. Ansonsten setzte es Dresche.

Dem "Bomber" wurde ein Zahn ausgeschlagen

1860 München bekam 1967, ein Jahr nach seiner einzigen Meisterschaft, im Messepokal eine 0:8-Abfuhr – das war der Tiefpunkt. Trainer Albert Sing wiegelte ab: „Wir wollten uns sowieso mehr auf die Meisterschaft in der Bundesliga konzentrieren.“ Lokalrivale FC Bayern schob solche Ausreden vier Jahre später nicht vor, war aber froh noch mit 0:3 davon gekommen zu sein. „Kein Grund zum Weinen, 1860 ging hier 0:8 ein“, erinnerte Franz Beckenbauer an das Löwen-Debakel. Bomber Gerd Müller war weniger gnädig gestimmt, „der Lloyd hat mir einen Zahn ausgeschlagen.“





Bill Shankly und der Traum einer Bastion

Prügel an der Anfield Road, für deutsche Klubs sollte das Normalität werden und das Wort des großen Managers Bill Shankly hatte für sie normative Kraft: „Ich will aus Liverpool eine unbesiegbare Bastion machen. Napoleon hatte dieselbe Idee und er hat die verdammte Welt erobert.“ Das Stadion, in das er 1959 einzog, bezeichnete er selbst als „das größte Dreckloch der Stadt, wir mussten von außen Wasser holen, weil man die Klos nicht abziehen konnte.“





The Kop feiert Meistermacher Bill Shankly.

Gladbachs Finale wegen Regen abgebrochen

1973 musste Borussia Mönchengladbach, damals war die „Fohlenelf“ in der Blütezeit, im Finalhinspiel um den UEFA-Cup nach Liverpool. Wieder spielte das Wetter verrückt, es regnete sintflutartig und nach 28 Minuten brach der Schiedsrichter ab. „Der Boden glich mehr einer finnischen Seenplatte als einem Fußballrasen“, sagte Günter Netzer, der mit seinen Kameraden am nächsten Tag schon wieder ran musste.







Kurios und vergessen: Netzer als Libero

In der Personalnot als Libero aufgeboten, konnte er das 0:3 auch nicht verhindern. Wolfgang Kleff, der Torwart, witzelt 46 Jahre später: „Die Aufstellung war auch für uns als Spieler kurios. Hat denn Günter je geköpft?“ Gegen englische Profis wäre das im Zweifel von Vorteil gewesen, sie pflegten ihren Kick-and-rush-Stil mit langen Bällen.

Echte Mittelstürmer und altes Kick-and-rush

Und sie hatten echte Mittelstürmer wie den Waliser John Toshack, auf den Borussen-Trainer Hennes Weisweiler seine Elf im Training vorbereitete. Kleff: „Wir übten zwei Tage nur hohe Bälle, die der arme Ulrich Surau raus köpfen musste. Der hatte hinterher Hörnchen auf der Stirn.“





"Wir haben uns von dem Stadion erdrücken lassen"

Und es half doch nichts. Warum? Was Kleff, der auch 1978 an der Anfield Road ein 0:3 erlebte, sagt das haben viele nachfolgende Teams dort erlebt: „Wir haben uns vom ganzen Drumherum erdrücken lassen. Jeder war etwas ängstlicher als sonst und der Ängstliche wird im Fußball bestraft.“

So ging die große Gladbacher Borussia in Liverpool unter.

"Die Gesänge flößen dir Furcht ein"

Dass die Zuschauer direkt am Spielfeldrand waren, waren deutsche Profis nicht gewohnt. Und dann erst die Gesänge! Trainer Klaus Toppmöller, der 2002 mit Leverkusen glimpflich davon kam und im Rückspiel sogar weiter, erklärt: „Wenn man rauskommt und die Gesänge hört, ist das Furcht einflößend.“

Gänsehaut: "Footballs most famous anthem".

"You´ll never walk alone" - die Ouvertüre

Der Kult-Song „You never walk alone“ von Gerry and the Pacemakers, längst in vielen Stadien der Welt zuhause, klang seit 1964 von der nicht minder berühmten Stehtribüne „The Kop“. Er war einerseits zum Mitsingen schön auch für die Gäste, andererseits meist die Ouvertüre zu einem schrecklichen Abend. Den eigenen Spielern war sie Trost und Verheißung.





Kevin Keegan: Wenn die Fans sagen, kamen mir die Tränen

Kevin Keegan, Liverpools Superstar der Siebziger, gestand: „Wenn sie vor der Partie das Lied sangen, kamen mir die Tränen. Manchmal habe ich sogar im Spiel geweint.“ Er wechselte als erster Engländer in die Bundesliga (zum HSV) und kannte beide Seiten, als er dieses Zitat zum Besten gab: „In Liverpool kann eine deutsche Elf nicht gewinnen. In diesem Hexenkessel ist man nicht mehr Herr seiner Sinne.“

Er sagte das noch vor dem 0:6 seines HSV im Supercup-Finale im Herbst 1977, das offiziell kein Europapokal-spiel war. Gewonnen hätten die Hamburger den zwischen Landesmeister- und Pokalsiegergewinner ausgespielten Pokal trotzdem gerne.





Das erste deutsche Tor erzielte ein DDR-Stürmer

An der Anfield Road aber gab es nichts zu gewinnen; 40 Jahre vergingen nach Kölns torloser Premiere, ehe ein Bundesligist dort mal ein Tor schoss. Schneller war da war der Osten: Wolf-Rüdiger Netz von DDR-Vertreter BFC Dynamo glückte im Dezember 1972 das erste deutsche Tor in Liverpool, aber auch das dekorierte letztlich nur eine Niederlage (1:3).

Viel Siebziger-Jahre-Atmosphäre aus Liverpool - und das erste deutsche Tor an der Anfield Road.

Auch nach der durch Liverpool-Fans ausgelösten Fünf-Jahres-Sperre für englische Mannschaften im Europacup in Folge der Katastrophe im Brüsseler Heysel-Stadion 1985 (39 Tote beim Finale gegen Juventus Turin) verlor die Anfield Road ihren Schrecken nicht.



Das erste Bundesliga-Tor gelang dem Leverkusener Franca

Der Brasilianer Franca traf 2005 im zwölften Spiel einer Bundesligaelf erstmals an der Anfield Road – zum 1:3-Endstand in letzter Minute. „Der Treffer hält uns am Leben“, hoffte Leverkusens Trainer Klaus Augenthaler noch auf ein Wunder im Rückspiel. Nicht ohne Grund. „Wenn die Engländer von ihrer Insel herunter kamen, waren sie nur die Hälfte wert“, beteuert Kleff heute noch.

Jurgen Klopp - na na na na na na... Die beste Chants von der Anfield Road.

Doch meist war ihr Vorsprung groß genug – oder ihr Rückstand zu klein. Leverkusens Wunder blieb jedenfalls aus und Liverpool wurde 2005 mit dem Deutschen Dietmar Hamann Champions League-Sieger. Das streben die Reds auch 2019 wieder an.

Der deutsche Nationalspieler in Diensten von Manchester City, Ilkay Gündogan, warnt die Bayern: „Sie können an der Anfield Road ein Feuer entfachen, eine Dynamik entwickeln, die ihresgleichen sucht. In 15 Minuten kannst du drei Tore kassieren.“

In 24 Minuten wurde Borussia Dortmund weggespült

Er weiß, wovon er spricht und es ist marginal, dass es sich im konkreten Fall um 24 Minuten handelte. Am 14. April 2016 war er als Einwechselspieler dabei, als sich das bisher größte Drama in dieser Fortsetzungsgeschichte deutscher Leiden ereignete. Borussia Dortmund führte bis zur 66. Minute im Viertelfinalrückspiel der Europa League mit 3:1 in Liverpool und hatte damit die Zahl deutscher Tore dort nahezu verdoppelt.

Wahnsinn kompakt in 2:48 Minuten...

Klopp: Jeder ahnte, dass was passiert - man konnte es fühlen

Doch Jürgen Klopp – ausgerechnet der letzte Dortmunder Meistertrainer tat dem BVB das an – trieb seine Elf nach vorne und 40000 halfen ihm dabei. Am Ende stand es 4:3, Dejan Lovren traf noch in der Nachspielzeit. Das „Liverpool Echo“ schrieb vom „wohl größten Europapokalabend, den Anfield je erlebt hat.“ Klopp sagte: „Jeder hat geahnt, hier passiert noch etwas, man konnte es fühlen, man konnte es schmecken.“





Und jeder, der die Statistik kennt, hat es sowieso schon gewusst. Es ist nun an den Bayern, den Fluch von der Anfield Road zu brechen.