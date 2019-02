Nürnberg. Mittelfinger, Tennisbälle und Plakate: Die Proteste gegen Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga waren während der Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund nicht zu übersehen. Auch der TV-Sender Eurosport wurde zum Ziel der Fan-Wut.

Seit der Saison 2017/18 werden Spiele in der Fußball-Bundesliga auch montags ausgetragen. Und seitdem finden regelmäßig Fan-Proteste gegen diese Ansetzungen statt. So auch am vergangenen Abend, als der 1. FC Nürnberg Spitzenreiter Borussia Dortmund empfing (0:0). Der TV-Sender Eurosport wurde nun selbst Ziel der Fan-Wut.

"Fußballfans" wollten am gläsernen Eurosport-Studio Protestbanner gegen die Montagsspiele aufhängen und den Sendeablauf stören. Und damit nicht genug: Als sich Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel während der Vorberichterstattung im Studio befanden, versuchten zwei Männer dort einzudringen. "Das Studiopersonal und eine Person vom Ordnungsdienst konnten sie davon abhalten, es kam jedoch zu einer Rangelei", erklärt Eurosport in einer Mitteilung.

Ein Angreifer konnte festgehalten und später der Polizei übergeben werden. "Unser Personal hat Anzeige erstattet. Die Vorberichterstattung konnte trotz der Zwischenfälle live weitergesendet werden", erklärt Eurosport weiter. "Der Vorfall in Nürnberg ist für uns als TV-Sender inakzeptabel. Wir werden den Vorfall der DFL melden und mit dem Rechtegeber besprechen, wie solche Situationen zukünftig vermieden werden."

Auch während der Partie kam es zu Protesten im Stadion: So zeigten Nürnberg-Anhänger der DFL und dem DFB mit Plakaten symbolisch den Mittelfinger. Kurz vor dem Halbzeitpfiff warfen die Zuschauer schwarze Tennisbälle auf den Platz und sorgten somit für eine Spielunterbrechung.



Zur Saison 2021/22 werden die Montagsspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga abgeschafft. Bis dahin muss weiter mit Protesten gerechnet werden. Das nächste Montagsspiel in der Bundesliga findet am 25. Februar zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim statt.