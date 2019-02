Hamburg. Die abgesagte Übertragung des Bundesligaspiels zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München am vergangenen Freitag im Iran wegen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus sorgt für Diskussionen. Die persischen Moralwächter im Staatsfernsehen greifen immer wieder in Live-Übertragungen ein. Handhabe gibt es von Seiten der DFL dagegen keine.

Für Fußball-Schiedsrichter ist es die beste Nachricht, wenn nach Spielen überhaupt nicht von ihnen geredet wird. Meistens ist das ein Zeichen dafür, dass sie ihren Job gut erledigt und dass weder die beiden Mannschaften, noch Trainer, Funktionäre oder Fans und Medien Grund für Beschwerden haben.

Umgekehrt bedeuten Diskussionen um die Unparteiischen nach den Spielen oft nichts Gutes. Das trifft auch auf den Gesprächsstoff über Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zu, die nach dem von ihr geleiteten Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern in die Schlagzeilen geriet – allerdings völlig unschuldig.

Steinhaus schon einmal von Zensur betroffen

Wie berichtet hatte das iranische Fernsehen auf eine Live-Übertragung des Freitagabendspiels verzichtet –wegen der 39-jährigen Steinhaus, deren Schiedsrichterkleidung mit schwarzen, kurzen Hosen des Guten zuviel war für das zensierfreudige Staatsfernsehen der islamischen Republik.

Es war nicht das erste Mal, dass ein von Steinhaus geleitetes Bundesligaspiel für vermutlich emsiges Treiben in den Schneideräumen der TV-Station sorgte: Im Mai vergangenen Jahres war sie während der Übertragung des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern bereits mehrfach aus dem Bild geschnitten worden.

Jede Live-Sendung aus dem Westen wird im Iran mit einer 30 Sekunden langen Verzögerung gesendet. So bleibt für die Moralwächter in den Redaktionen genug Zeit, ihrer Meinung nach unangemessene Bilder zu schneiden und stattdessen andere Kameraeinstellungen zu zeigen. Vor knapp einem Jahr machte sich das iranische Fernsehen die Mühe, jede Naheinstellung von Steinhaus mit einem Schnittbild aus dem Stadionpublikum zu ersetzen. Dieses Mal wurde die Übertragung gleich komplett abgesagt.



Iranisches Staatsfernsehen zensiert "Teufel"

Wie die "Welt" berichtet, wollte sich die Deutsche Fußball Liga GmbH zu dem Vorfall nicht äußern, auch die von unserer Redaktion angefragten Statements des FC Augsburg und des FC Bayern blieben zunächst aus. Rechtlich sind der DFL aber ohnehin die Hände gebunden: Sie hat keinen direkten Vertrag mit dem iranischen Staatsfernsehen. Stattdessen haben sich die Perser offenbar eine Sublizenz der Übertragungsrechte gesichert. In diesem Fall besteht für den TV-Sender keine Sendeverpflichtung und entsprechend können auch keine Entschädigungszahlungen eingefordert werden. Es kann – und wird vermutlich – jederzeit wieder passieren, dass Bilder, die nicht ins Weltbild der Mullahs passen, weggeschnitten werden.

Bereits in der vergangenen Woche war es im Vorfeld des Champions-League-Spiels zwischen Manchester United und Paris St. Germain zu iranischer Zensur gekommen. Hier hatte das Staatsfernsehen im rahmen der Vorberichterstattung auf das Spiel absichtlich ein veraltetes Vereinswappen der "Red Devils" gezeigt. Der Grund: In dem neueren Logo befindet sich in der Mitte des Logos ein Teufel – satanische Symbole sind im Iran aber verboten.

In der vergangenen Saison war bereits Vorjahres-Halbfinalist AS Rom Opfer iranischer Zensur geworden: Das Wappen der Roma zeigt Romulus und Remus, nach der römischen Mythologie die Gründer der Stadt Roms. Diese werden von der Wölfin, die sie der Geschichte nach aufgezogen hat, gesäugt. Für die Zensoren zu viel der Mythen: Die Zitzen der Wölfin wurden im iranischen TV kurzerhand verpixelt.

Frauenbesuche im Fußballstadion sind "unislamisch"

Fälle wie diese schwappen schnell in die westliche Welt über, da sie so wie bei diesen Beispielen Vereine aus Europa betreffen. Im Iran selbst ist es für Frauen nahezu unmöglich, Fußballspiele von Männern zu besuchen. Es ist verboten, da es nach Meinung der religiösen Führer "unislamisch" sei.

Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr aber die Protestaktion von sechs Frauen, die sich als Männer verkleidet in ein iranisches Stadion schlichen und ein Spiel der iranischen Liga vor Ort verfolgen konnten. Ausgestattet mit falschen Bärten und teilweise Perücken, dokumentierten die mutigen Frauen ihren Gesetzesbruch und veröffentlichten ihn in den sozialen Medien. Einer Strafe durch das Mullah-Regime konnten die Frauen entgehen.