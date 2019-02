Hamburg. Sky-Experte Didi Hamann traut dem FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool das Weiterkommen zu, benennt im Interview mit unserer Redaktion aber auch das seiner Meinung nach größte Problem bei deutschen Rekordmeister.

Mit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern (21 Uhr, ab 19 Uhr live auf Sky) München am Dienstagabend steht das erste große Fußball-Highlight dieser Saison unmittelbar bevor.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass ein Fußballspiel mit so viel Spannung erwartet wurde wie das Duell von Jürgen Klopps "Reds" gegen den in dieser Saison so ungewohnt anfälligen deutschen Rekordmeister.

Hamann als Co-Kommentator an der Anfield Road

Didi Hamann spielte in den 90er und 2000er Jahren für beide Clubs und kennt die Vereine entsprechend gut. Im Interview mit unserer Redaktion erklärt der Sky-Experte, der bei der Übertragung von der Anfield Road an der Seite von Wolff-Christoph Fuss als Co-Kommentator fungieren wird, warum er den Bayern gute Chancen auf ein Weiterkommen einräumt.

Außerdem spricht Hamann über seine Erwartungen an Stürmer Robert Lewandowski und verrät, was er in dieser Saison als das größte Problem bei den Bayern ansieht.

Herr Hamann, Borussia Dortmund ist so gut wie aus der Champions League ausgeschieden, Schalke werden gegen Manchester City maximal Außenseiterchancen eingeräumt – daher dürfen die Bayern vor dem Duell mit dem FC Liverpool mal wieder in eine ihrer liebsten Rollen schlüpfen: als Retter des deutschen Fußballs auf internationalem Parkett.

Ja, man muss hoffen, dass es die Bayern wieder richten. Es wäre fatal für den deutschen Fußball, wenn alle drei deutschen Teams im Achtelfinale ausscheiden. Ich glaube aber, dass die Bayern gute Chancen haben. Van Dijk ist der wichtigste Spieler in der Liverpool-Defensive, und der ist im Hinspiel gesperrt. Deshalb haben sie eine Riesenmöglichkeit, an der Anfield Road ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich traue ihnen das auf alle Fälle zu.

Jürgen Klopp hat im Sky-Interview gesagt, er fände es „witzig“, dass seine Mannschaft in Deutschland im Duell gegen die Bayern weitestgehend als Favorit angesehen wird. Wie sehen Sie die Rollenverteilung?

Ich sehe das Fifty-fifty. Keine der beiden Mannschaften ist groß in der Favoritenrolle. Liverpool ist nicht mehr so dominant wie in weiten Teilen der Hinrunde, dafür sind die Bayern etwas gefestigter.

Was fehlt den Bayern Ihrer Meinung nach noch zur Topform?

Sie waren in den vergangenen Wochen immer noch sehr anfällig für Konter, das können sie sich natürlich gegen Liverpool nicht erlauben: Schnelle Konter sind die große Stärke der Reds. Im Spielaufbau müssen die Bayern also sehr vorsichtig sein, damit sie keine Ballverluste haben, wenn sie in der Vorwärtsbewegung sind. Da müssen sie sich auf jeden Fall steigern.

Insgesamt hat man in dieser Saison das Gefühl, dass die Bayern jederzeit überraschend ein Spiel verlieren können. Das kannte man in den vergangenen Jahren nicht. Woran liegt das?



Die Bayern machen es sich häufig selber schwer. In sehr vielen Partien, die sie überlegen gestaltet haben, waren sie nicht in der Lage, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Ein Ballverlust und ein Konter reichten aus, um den Gegner zurück ins Spiel zu bringen. Das sind Rückschläge, die sich negativ auf viele Facetten des Spiels auswirken, an erster Stelle natürlich das Selbstvertrauen.

Was ist also das größte Problem der Bayern?

Dass sie keinen zentralen defensiven Mittelfeldspieler haben! Einen, der ihnen die nötige Balance verleiht und die angesprochenen Konter durch Antizipation, Ballgewinn oder auch einfach mal ein Foulspiel unterbindet. Der einzige Spieler, den sie hier haben, ist Javi Martinez. Der läuft aber seiner Form hinterher und spielt entsprechend selten. Es wird zwar immer auf die Abwehr losgegangen, aber im bisherigen Saisonverlauf hatten sie in der Abwehr selten die Absicherung, die man braucht, um konstant Spiele zu gewinnen.

Ich glaube nicht, dass die Bayern an der Anfield Road mit James, Thiago und Goretzka im Mittelfeld bestehen können. Didi Hamann

Würden Sie Javi Martinez also auf jeden Fall bringen im Hinspiel an der Anfield Road?



Man kann natürlich zu Hause, wo man viel Ballbesitz hat, mit Thiago auf der Sechs spielen. Aber in Liverpool wird es ein Kampf und den musst du annehmen. Deshalb wäre Javi für mich im Hinspiel gesetzt. Ich glaube nicht, dass die Bayern dort mit James, Thiago und Goretzka im Mittelfeld bestehen können. Du brauchst dort einen zweikampfstarken Balleroberer, das ist Javi Martinez. Und vielleicht beflügelt ihn ja so ein K.O.-Spiel. Thiago, Goretzka und natürlich James haben ihre Stärken in der Offensive – in Liverpool brauchst du auf jeden Fall einen Javi Martinez in der Startelf.

Ihre Kritik an Robert Lewandowski war in aller Munde. Sie haben das Thema mittlerweile als abgeschlossen erklärt. Dennoch erwarten Sie, dass der Bayern-Stürmer die Liverpool-Abwehr in den beiden „terrorisiert“, wie Sie jüngst sagten. Spiele wie diese sind also die Latte, an der er sich messen lassen muss?

Definitiv. Er muss da jetzt vorangehen, vor allem im Hinspiel ohne Van Dijk. Die Bayern-Offensive muss die Liverpooler Abwehr beschäftigen. Deren Außenverteidiger marschieren ständig und schalten sich in die Offensive ein. So weit dürfen es die Bayern am besten gar nicht kommen lassen. Robert Lewandowski ist da ganz besonders gefordert.

Jürgen Klopp führte seine Teams schon zwei Mal in ein Champions-League-Finale, Niko Kovac dagegen erlebt seine erste Saison als Trainer in der Königsklasse. Ist das von Bedeutung?

Jürgen Klopp ist zwar in der Champions League erfahrener, andererseits hat Kovac Kroatien als Nationaltrainer zur WM geführt. Über genügend Routine verfügen also beide. Was den Wettbewerb angeht glaube ich, dass die größere Champions-League-Erfahrung von Klopp wettgemacht wird durch die größere Erfahrung der Bayern-Mannschaft. Die Münchner haben eine sehr erfahrene Truppe im Gegensatz zu Liverpool. Die standen zwar im vergangenen Jahr im Endspiel, haben aber dennoch eine vergleichsweise relativ unerfahrene Mannschaft. Dass Niko Kovac eine Mannschaft in einem großen Spiel richtig einstellen kann, hat er ja in der vergangenen Saison mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Finale gegen Bayern bewiesen.

Ist es ein Vorteil für den FC Liverpool, dass er sich neun Tage lang auf das Spiel gegen Bayern vorbereiten konnte? Die Mannschaft flog ja sogar für ein viertägiges Kurztrainingslager nach Spanien.

Es ist auf keinen Fall ein Vorteil. Vor einigen Wochen hatte Liverpool schon einmal zehn Tage frei, ist dann für ein Mini-Trainingslager nach Dubai geflogen. Nach der Rückkehr machten sie gegen Leicester eines der schwächsten Spiele in dieser Saison. Das muss sich natürlich nicht wiederholen. Aber der Rhythmus ist für einen Spieler das Wichtigste, und wenn du als Spieler gut drauf bist, dann kann das nächste Spiel gar nicht schnell genug kommen. Zuletzt gegen Bournemouth zeigte Liverpool nach einer etwas schwächeren Phase wieder eine gute Leistung. Jetzt folgt wieder das Break. Oft kommt man nach einer Pause viel schwerer in die Spiele rein. Der Rhythmus ist für mich viel mehr Wert als ein paar Tage länger Pause zu haben als der Gegner.

Sie haben selbst in Liverpool gespielt und haben dort die Champions League gewonnen. Was ist den Menschen dort denn wichtiger: Mal wieder die Königsklasse zu gewinnen? Oder erstmals seit 1990 wieder englischer Meister zu werden?

Da gibt’s vermutlich geteilte Meinungen. Aber ich denke, dass der Großteil der Fans gerne die Premier League gewinnen würde. Ich weiß aber nicht, ob ein Ausscheiden aus der Champions Leauge dafür so förderlich wäre. Wenn sie gegen Bayern weiterkommen, dann erhöht das auch ihre Chancen auf den Meisterschaftsgewinn.