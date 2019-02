Dortmund. Der Vorsprung von Tabellenführer Borussia Dortmund auf den FC Bayern ist am Wochenende auf zwei Punkte geschmolzen. Beim Montagsspiel in Nürnberg steht der seit vier Pflichtspielen sieglose BVB unter Druck. Sportdirektor Michael Zorc ist zuversichtlich, Sky-Experte Didi Hamann nicht.

Gescheitert im DFB-Pokal, in der Champions League vor dem Aus und als Bundesliga-Spitzenreiter zunehmend unter Druck – vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Montagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) ist Trainer Lucien Favre erstmals in seiner Amtszeit bei Borussia Dortmund als Krisenmanager gefragt. Bei seinen Stationen in Mönchengladbach und Berlin zeigte sich der Schweizer in Krisenzeiten nicht immer souverän. Auch wenn diese mit der aktuellen Lage in Dortmund kaum vergleichbar sind.

Von einem ähnlichen Szenario nach vier Pflichtspielen ohne Sieg mag Michael Zorc nichts hören. Dass die zuletzt bedrohlich wankende Elf in der prekären Situation das Gastspiel beim Tabellenletzten aus Franken zu leicht nehmen könnte, mag sich der Sportdirektor auch nicht vorstellen. Er hofft auf einen Lerneffekt: "Die Gefahr sehe ich nicht, weil wir im Moment auch nicht gerade eine Erfolgssträhne haben. Ich denke, die Sinne sind geschärft."

Daran hat allerdings Didi Hamann Zweifel. "Es ist ein schmaler Grat zwischen einer gesunden Portion Arroganz, die man auch braucht, um selbstbewusst aufzutreten, und dem Hang zur Überheblichkeit. Und ich glaube, letzteres war das Problem in den letzten Spielen. Ich befürchte, dass die Negativserie weitere Konsequenzen haben wird. Zum ersten Mal in dieser Saison ist das Selbstvertrauen angeknackst. Die Gefahr, dass sich die zuletzt schlechten Ergebnisse auf die Liga auswirken, ist relativ groß", sagte der Sky-Experte im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zorc dagegen betrachtet die Leistungsdelle als normalen und erwartbaren Vorgang. Motto: nur keine Krise herbeireden: "Es war klar, dass es auch eine Phase gibt, in der man nicht jedes Spiel im Hurra-Stil gewinnt", sagte er am Samstag.

Verfolger FC Bayern ließ sich bisher jedenfalls nicht abschütteln. Der Vorsprung auf die Münchner ist vor dem Montagspiel von einst neun Punkten (15. Spieltag) auf nur noch zwei Zähler geschmolzen. Da spielt es keine Rolle, dass die Kovac-Elf spielerisch derzeit auch ihre Probleme hat.



Sky-Experte Hamann glaubt, dass die im Vergleich zu den Bayern im Meisterschaftskampf unerfahrenere Truppe der Drucksituation Tribut zollen könnte, selbst wenn die Verantwortlichen um Favre, Zorc und Teammanager Sebastian Kehl intern vor einer solchen Negativphase gewarnt haben dürften. "Das werden sie sicher gemacht haben. Aber auf so eine Situation vorbereiten kannst du dich kaum, da geht auch jeder Spieler anders damit um, wenn es dann passiert. Es ist schwer, so etwas nach dem Motto 'Was wäre wenn' durchzuspielen. Die Selbstsicherheit beim BVB ist jedenfalls weg."

Positiv stimmt, dass es für die Westfalen keinen besseren Aufbaugegner geben dürfte. In der Hinrunde fertigte man den "Club" wie im Rausch mit 7:0 im eigenen Stadion ab. Der FCN ist seit 15 Spielen sieglos und trennte sich gerade von Trainer Michael Köllner und Sportvorstand Andreas Bornemann.

Nach dem Spiel in Nürnberg sind die nächsten Gegner für den BVB in der Bundesliga das aufstrebende Bayer Leverkusen und der FC Augsburg, der zuletzt auch den Bayern das Leben schwer machte. Selbst bei einem Sieg der Dortmunder in Nürnberg ist Didi Hamann skeptisch, dass der Tabellenführer die aufrückenden Bayern abschütteln kann: "Ich glaube nicht, dass die Dortmunder ihre nächsten Spiele alle gewinnen und ihren Fünf-Punkte-Vorsprung halten oder sogar noch ausbauen. Ich glaube, das wird alles noch sehr eng."