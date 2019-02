Piacenza. Eine richtige Klatsche kassierte am Wochenende eine italienische Fußball-Mannschaft. Drittligist Pro Piacenza verlor mit 0:20 gegen AC Cueno – das sind die Gründe für die historische Pleite.

Als Pro Piacenza in der dritten italienischen Fußball-Liga zum Spieltag bei AC Cuneo anreiste, war das Drama schon erkennbar: Aus dem Mannschaftsbus stiegen gerade einmal acht Fußball-Spieler aus. Von diesen acht Akteuren hatte einer sogar seinen Spielerpass vergessen. Dieser musste zurückreisen und wurde später eingewechselt. Das eigentliche Dilemma sahen die wenigen Zuschauer dann auf dem Platz: Die Gäste verloren mit 0:20.

Die mutigen acht Spieler waren bis auf den Masseur, der deutlich älter sein soll und in der 79. Minute verletzungsbedingt vom Feld musste, zwischen 16 und 19 Jahre alt und gehörten nicht dem Profikader von Pro Piacenza an. Die Lizenzspieler verließen den Vereinen aus Protest im Winter, da sie seit August auf ihre Gehälter warten. Im Raum sollen offene Zahlungen in Höhe von 500.000 Euro stehen.



"Beleidigung für den Sport"

"Eine derartige Farce werden wir nie wieder erdulden. Eine Beleidigung für den Sport", wetterte Gabriele Gravina, seines Zeichens Präsident des italienischen Fußballverbandes. Tatsächlich war Piacenza die vorangegangenen neun Partien nicht angetreten. Um einen Ausschluss aus der Liga abzuwenden, schickten die Piacenza-Verantwortlichen also eine Rumpftruppe auf den Platz. Lange wird sich Gravina das Geschehen jedoch nicht mehr ansehen.