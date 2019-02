Werder-Star Claudio Pizarro knackt "alten" Rekord in der Fußball-Bundesliga CC-Editor öffnen

Freude pur: Claudio Pizarro (vorne) glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus. Foto: imago/Nordphoto

Bremen. Als Claudio Pizarro am Samstagabend zum 1:1 für seinen SV Werder Bremen gegen Hertha BSC einnetzte, sorgte er nicht nur für Jubelstürme bei den Fans. In dem Moment, als der Ball die Torlinie in der 96. Minute überquerte, knackte der Peruaner einen Rekord.