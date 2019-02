Vechta. Mit viel Tempo und noch mehr Leidenschaft sorgt Rasta Vechta als Aufsteiger für Aufsehen in der Basketball-Bundesliga. Großen Träumen oder rosigen Zukunftsprognosen steht dabei der trockene Südoldenburger Realismus gegenüber.

Vor jedem Spiel halten die Rasta-Anhänger des Fanclubs mit dem putzigen Namen „Klettverschluss“ Pappschilder hoch. „Ick glöw dat wi gewinnt“ ist darauf in schönstem Plattdeutsch zu lesen. Rasta ist mittlerweile zum dritten Mal in der Bundesliga. In den ersten beiden Jahren leistete die Mannschaft dem Motto ihrer Fans aber nur mäßig Folge. Acht Siege gab es in zwei Saisons, beide Male war das Abenteuer Bundesliga nach einem Jahr wieder vorbei.

Spektakuläre Ende einer Serie

Doch jetzt ist alles anders. Nach drei Niederlagen zum Auftakt ist Vechta richtig durchgestartet, zuletzt gab es sogar neun Siege in Folge. Die Serie ist zwar beendet, allerdings mit einem spektakulären Spiel. Gegen die Telekom Baskets Bonn gab es eine 112:117-Niederlage – nach zweifacher Verlängerung. „Es war ein Vergnügen, an diesem Spiel teilgenommen zu haben“, sagte ein geschaffter Rasta-Trainer Pedro Calles. Das Wort „Spiel“ wird er demnächst wohl durch „Saison“ ersetzen können.

Rasta Dome wieder immer ausverkauft

Natürlich trauen sie ihrer Mannschaft in Vechta einiges zu, und im dritten Anlauf wollten sie in der Bundesliga auch mal so richtig dabei sein. Mit dem aktuellen Erfolg hatte aber niemand gerechnet. Umso charmanter ist es, wenn man sich rund um den Rasta Dome, die mittlerweile wieder in jedem Spiel mit 3140 Zuschauern ausverkaufte Spielstätte, umhört, was die Gründe für den Höhenflug sind. So recht kann es keiner beantworten.

Mäzen und Aushängeschild in einer Person

Am besten muss es Stefan Niemeyer wissen. Ohne ihn würde es Rasta in dieser Form mit Sicherheit nicht geben. Der 58-jährige Unternehmer ist Mäzen, Aushängeschild und ein Stück weit auch immer noch Mädchen für alles. Sollte beim Abbau der LED-Banden nach dem Spiel jemand fehlen – Niemeyer wäre einer der Ersten, der mit anpacken würde.

"Dosenöffner" Alba Berlin

Der Mann, der rein optisch schon eine durchaus imposante Erscheinung ist, musste in den vergangenen Wochen sehr oft Fragen beantworten. Viele Medien interessierten sich für den Emporkömmling aus der niedersächsischen Provinz. „Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir mit dem Budget, das wir haben, so spielen“, sagt Niemeyer ganz offen. Dabei sagt der Macher ebenso ehrlich, dass Rasta durchaus auch Glück hatte und einige Mannschaften im Spielplan bekam, als es dort nicht gut lief. Den „Dosenöffner“ sieht Niemeyer im rauschhaften Sieg gegen Alba Berlin Mitte November. „Das hat den Leuten gezeigt, dass wir auch große Namen schlagen können.“

Eine überraschende Beförderung

Ein Risiko war der Verein im Sommer eingegangen. Frühzeitig hatte festgestanden, dass Aufstiegscoach Doug Spradley nicht gehalten wird. Stattdessen wurde sein „Co“ Pedro Calles befördert – und das nicht aus der Not heraus. „Wir haben uns mit keinem anderen Kandidaten beschäftigt“, sagt Niemeyer. Er bezeichnet den Coach mit seiner Akribie und Leidenschaft als „Vorbild für den ganzen Verein.“

An die Playoffs denkt der Trainer nicht

Calles selbst lobt ebenfalls diese Leidenschaft, die alle in der Organisation ausstrahlen. Auf der anderen Seite lebt der Trainer auch einen gesunden Realismus vor. „An die Playoffs denke ich noch nicht, weil es zu weit weg ist. Wichtig für uns ist, dass wir unsere Philosophie und Identität weiter behalten.“ Worauf es in Vechta außerdem ankommt, weiß der 35-Jährige genau. Auf die Frage, was für den Standort speziell ist, antwortet er kurz: „Stoppelmarkt.“ Das riesige Volksfest im August gehört auch für die Spieler dazu, und gerade die aktuelle Mannschaft hat sich im vergangenen Jahr sehr gut darauf eingelassen.

„Einmal Vechta, nie mehr wech da“

Wo das Ganze in dieser Saison noch hinführen soll, wird sich zeigen. „Natürlich wären die Playoffs schön. Aber da haben andere einen viel größeren Druck“, sagt Niemeyer. Der Macher selbst freut sich einfach über den aktuellen Höhenflug, denkt aber schon an die Zukunft. Der Etat soll erhöht werden. In erster Linie allerdings, um „die Strukturen unterhalb des Profiteams zu professionalisieren“. Ein Ende seines Engagements für Rasta ist sicherlich nicht in Sicht. Oder wie es Niemeyer ausdrückt: „Einmal Vechta, nie mehr wech da.“