Frankfurt. Zum Auftakt des 22. Spieltags in der Fußball-Bundesliga kann der FC Bayern München den Druck auf Tabellenführer Borussia Dortmund erhöhen. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski fehlt zudem nur noch ein Treffer zum torgefährlichsten Ausländer der Bundesliga. Wir haben die wichtigsten Infos zu den Spielen des 22. Spieltages zusammengetragen.

FC Augsburg – Bayern München (Fr., 20.30 Uhr)

Auch bei einem anderen Gegner würde Augsburg zittern, denn freitags ist der FCA seit 15 Spielen sieglos. Genau wie Nürnberg haben die Augsburger die wenigsten Heimsiege (zwei), Bayern die meisten Auswärtssiege (acht). Von sieben Duellen in Augsburg gewann der Meister sechs. – Hinspiel (Foto): 1:1.



Schalke 04 – SC Freiburg (Sa., 15.30 Uhr)

Welcher Komplex setzt sich durch? Schalke verlor sechs der ersten zehn Heimspiele, das gab’s noch nie. Freiburg gewann nur zwei der letzten 20 Auswärtsspiele – und 2019 noch kein Punktspiel. In den letzten neun Duellen fielen maximal zwei Tore. – Hinspiel (Foto): 0:1.



TSG Hoffenheim – Hannover 96 (Sa., 15.30 Uhr)

Von den letzten neun Duellen mit 96 gewann die TSG sieben, Unentschieden gab es seit sieben Jahren nicht. Hannover ist dort sieglos (0-2-7), verlor zuletzt fünf Mal. Dem Gast droht die 300. Auswärtspleite und zum 100. Mal die „rote Laterne“. – Hinspiel (Foto): 3:1.



VfB Stuttgart – RB Leipzig (Sa., 15.30 Uhr)

In 270 Minuten blieb der VfB gegen RB torlos, das einzige Duell in Stuttgart endete 0:0. Der VfB hat die meisten Gegentore, Leipzig die wenigsten. Zum 1000. Heimgegentor fehlen dem VfB nur drei Treffer. RB-Coach Rangnick gewann nie in Stuttgart (0-2-5). – Hinspiel (Foto): 0:2.



VfL Wolfsburg – Mainz 05 (Sa., 15.30 Uhr)

Wer auf Unentschieden spekuliert, hat gute Argumente: So endeten die letzten sechs Duelle, eins fehlt zum Bundesligarekord für eine Paarung. Der VfL traf zuhause am öftesten gegen Mainz (21x), das schon achtmal in Folge Gegentore hinnahm. Torschnitt in Wolfsburg: 3,66! – Hinspiel (Foto): 0:0.



Hertha BSC – Werder Bremen (Sa., 18.30 Uhr)

Am 13. Dezember 2013 (3:2) gewann Hertha zuletzt gegen Werder – vor zehn Spielen. Und unter Trainer Pal Dardai gab es erst drei Punkte aus sieben Duellen. In 20 Jahren blieb Werder in Berlin nur einmal torlos, das letzte 0:0 dort datiert von 1990. – Hinspiel (Foto): 1:3.



Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (So., 15.30 Uhr)

Nach vier Rückrundenspielen ist Eintracht ungeschlagen, ein Novum! Doch zuletzt gab es drei Remis – und 15mal keinen Sieg gegen Klubs der oberen Tabellenhälfte! Borussias Auswärtsweste ist 2019 noch weiß – zwei Siege, beide ohne Gegentor. – Hinspiel (Foto): 1:3.



Bayer Leverkusen – Fortuna Düsseldorf (So., 18 Uhr)

Leverkusen steht nach fünf Siegen aus sechs Spielen auf dem besten Saisonplatz (6.). Fortuna holte im selben Zeitraum 13 Punkte und ist drei Auswärtsspiele ungeschlagen – wie zuletzt 1996. In dem Jahr gab es den einzigen Sieg in Leverkusen (1:0). – Hinspiel (Foto): 2:1.



1. FC Nürnberg – Borussia Dortmund (Mo., 20.30 Uhr)

Am 16. 4. 1990 (1:3) trafen sich die beiden auch am Montag. Schlechtes Omen für das Schlusslicht, das mit dem 9. sieglosen Heimspiel in Folge den Vereinsrekord von 2005 einstellen würde. Gegen den BVB gewann man nur zwei der letzten 22 Heimspiele. – Hinspiel (Foto): 0:7.



Angeberwissen zum 22. Spieltag