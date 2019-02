Gelsenkirchen. Die Crème de la Crème des deutschen Fußballs erweist dem verstorbenen Rudi Assauer am Freitag in Gelsenkirchen die letzte Ehre. Zahlreiche hochrangige Funktionäre wie FCB-Präsident Uli Hoeneß oder BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kamen zur Gedenkveranstaltung für den früheren Manager des FC Schalke 04.

Um 11 Uhr fand in der Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen ein Gedenkgotesdienst statt, anschließend lädtder FC Schalke in die Veltins-Arena, wo Familie, Freunde und Fans bei Bier und Bratwurst zusammenkommen und dem früheren Manager in lockerer Atmosphäre gedenken.