Hamburg. Der 22. Spieltag wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen ausgespielt. Testen Sie Ihr Wissen dazu im Bundesliga-Quiz.

Während der FC Bayern beim Auswärtsspiel in Augsburg am Freitagabend den Abstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund auf zwei Punkte verkürzen kann, greift der zuletzt arg gebeutelte BVB erst am Montag beim Gastspiel beim 1. FC Nürnberg ins Geschehen ein.

Das sind die Begegnungen des 22. Spieltags:

FC Augsburg – FC Bayern München (Fr., 20.30 Uhr)



1899 Hoffenheim – Hannover 96

FC Schalke 04 – SC Freiburg

VfB Stuttgart – RB Leipzig

VfL Wolfsburg – Mainz 05 (alle Sa., 15.30 Uhr)

Hertha BSC – Werder Bremen (Sa., 18.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (So., 15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Fortuna Düsseldorf (So., 18 Uhr)

1. FC Nürnberg – Borussia Dortmund (Mo., 20.30 Uhr)

Testen Sie Ihr Wissen zum 22. Spieltag: