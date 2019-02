Hamburg. Weder Frankfurt noch Leverkusen können die Hinspiele der Europa-League-Zwischenrunde für sich entscheiden. Die Europa League kompakt.

Viel los am Donnerstagabend in der Europa League. Die beiden deutschen Vertreter aus Leverkusen und Frankfurt traten jeweils auswärts an, kamen jedoch beide nicht über ein Unentschieden hinaus. Insgesamt standen gleich 15 Spiele auf dem Plan, bei denen es mitunter zu einigen Überraschungen kam.

Zum Auftakt der Zwischenrunde musste der FC Arsenal beispielsweise eine Niederlage bei BATE Borissow hinnehmen. Souverän schlugen sich hingegen der FC Sevilla, Benfica Lissabon und Inter Mailand, die ihre Spiele alle gewinnen konnten. RB Salzburg kassierte die erste Niederlage in der Europa-League-Saison.

Szene des Abends

Es war nicht der Abend des FC Arsenal. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit geriet der Premier-League-Fünfte gegen BATE Borissow in Rückstand – und konnte diesen auch nicht mehr aufholen. Stattdessen belohnten sich die Weißrussen für ihren großen Kampf und Einsatz.

In der 85. Minute war der Frust bei Arsenals Alexandre Lacazette anscheinend zu groß. Mit voller Wucht schlug der Franzose seinem Gegenspieler den Ellenbogen ins Gesichte und sah dafür die absolut gerechtfertigte Rote Karte. So schafften es die Gunners auch in den Schlussminuten nicht, den Auswärtstreffer zu erzielen, der für das Rückspiel in der kommenden Woche wichtig gewesen wäre.

Spieler des Abends

Martin Hinteregger hat aufregende Wochen hinter sich – erst kritisiert er, noch als Augsburg-Spieler, seinen damaligen Trainer Markus Baum und wird daraufhin suspendiert. Dann wechselt er am letzten Tag des Winter-Transferfensters zur Eintracht nach Frankfurt und ist dort direkt Stammspieler. Jetzt traf er direkt in seinem ersten Europa-Pokal-Spiel dieser Saison für seinen neuen Club und hatte zum Ende der zweiten Halbzeit noch eine gute Möglichkeit auf Treffer Nummer 2. Doch sein Kopfball nach einer Ecke ging in der 78. Minute knapp am Tor der Gastgeber aus Donezk vorbei.



Zahl des Abends: 18

Bei der Eintracht läuft es. Zumindest was das Tore schießen angeht. In jedem ihrer letzten 18 Europapokalspiele haben die Frankfurter getroffen. Das letzte Mal torlos blieben sie laut Opta beim 0:0 gegen Newcastle im Uefa-Cup am 20. November 2006.



Anzeige Anzeige

Anfangsphase des Abends

So viel wie in den ersten zehn Minuten des Spiels zwischen Schachtjor Donezk und Eintracht Frankfurt passiert in manchen Spielen nicht mal in 90 Minuten. Nach sechs Minuten zückte Schiedsrichter Anthony Taylor die erste Gelbe Karte, die Donezks Stepanenko nach einer Grätsche gegen Rebic sah. Nur eine Minute später dann das Führungs-Tor der Frankfurter: Nach einem Rode-Freistoß köpfte Hinteregger den Ball auf das gegnerische Tor. Torwart Pyatov sah in der Situation mehr als unglücklich aus, als ihm der Ball durch die Hände über die Linie rutschte.

Direkt nach dem Anstoß erhielt Donezk dann einen Elfmeter, nachdem Frankfurts Ndicka Junior Moraes ungeschickt im Strafraum umlief. Beim anschließenden Strafstoß ahnte Keeper Trapp zwar die Ecke, doch Marlos verwandelte zum 1:1. Aber damit nicht genug. Der zuvor bereits mit gelb verwarnte Stepanenko ging etwas zu hart in einen Zweikampf mit Rode und traf diesen am Knöchel. Der Referee blieb dabei seiner Linie treu und zückte die Ampelkarte.

Stimmen zu den deutschen Spielen

Gelson Fernandes, Eintracht Frankfurt: "Natürlich wollten wir gewinnen, aber zwei Auswärtstore sind auch nicht schlecht. Wir standen heute in einigen Szenen nicht kompakt genug."

Martin Hinteregger, Eintracht Frankfurt: "Wenn man 80 Minuten in Überzahl spielt, muss man heute cleverer reagieren müssen. Das wir ein sehr interessantes Rückspiel."

Peter Bosz, Trainer Bayer Leverkusen: "Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Resultat. Ich hätte gern ein Auswärtstor gemacht. Jetzt müssen wir zu Hause gewinnen."

Tweets des Abends

Man muss auch Prioritäten setzen.

Der "wahre" Grund, warum Sébastien Haller bei der Eintracht zunächst auf der Bank saß.

Der Elfmeter gegen Frankfurt in der zehnten Minute war äußerst umstritten.





Zusammenfassung der deutschen Spiele

Bayer Leverkusen hat sich eine gute Ausgangsposition in der Zwischenrunde der Fußball-Europa League geschaffen. Das Werks-Team von Trainer Peter Bosz kam am Donnerstagabend im Hinspiel beim russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar zu einem 0:0. Der Bundesligist hätte vor 34.827 Zuschauern durchaus gewinnen können, vergab aber zahlreiche Chancen. Kurz vor dem Ende wurde ein Treffer von Lucas Alario wegen eines Handspiels nicht anerkannt. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21 Uhr) statt.

Die Siegesserie von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Europa League ist beendet. Der Bundesligist kam im Hinspiel der Zwischenrunde am Donnerstagabend in Charkiw beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk trotz mehr als 80 Minuten in Überzahl nur zu einem 2:2 (1:1). Martin Hinteregger (7.) und Filip Kostic (50.) brachten die Hessen zwei Mal in Führung. Marlos (10.) per Foulelfmeter und Taison (67.) gelangen jeweils der Ausgleich. Die Gastgeber spielten von der elften Minute an in Unterzahl, nachdem Taras Stepanenko die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die Frankfurter hatten zuvor alle ihre sechs Gruppenspiele gewonnen. Trotz des Remis haben sie gute Chancen auf das Weiterkommen im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr).

Die Ergebnisse des Abends im Überblick

Anstoß 18:55 Uhr

FK Krasnodar – Bayer 04 Leverkusen 0:0

SK Rapid Wien – Inter Mailand 0:1

Slavia Prag – KRC Genk 0:0

Stade Rennes – Betis Sevilla 3:3

Olympiakos Piräus – Dynamo Kiew 2:2

Lazio Rom – FC Sevilla 0:1

BATE Borissow – FC Arsenal 1:0

Galatasaray Istanbul – Benfica Lissabon 1:2

Anstoß 21 Uhr

Schachtjor Donezk – Eintracht Frankfurt 2:2

Viktoria Pilsen – Dinamo Zagreb 2:1

Club Brügge – FC Salzburg 2:1

FC Zürich – SSC Neapel 1:3

Malmö FF – FC Chelsea 1:2

Celtic Glasgow – FC Valencia 0:2

Sporting Lissabon – FC Villarreal 0:1