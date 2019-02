Hamburg. Die Europa League 2018/19 geht in die heiße Phase: Am Donnerstag findet die Runde der letzten 32 Mannschaften statt. Mit dabei sind auch noch die Bundesliga-Vertreter Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Duellen mit deutscher Beteiligung.

32 Fußball-Mannschaften wollen nach Aserbaidschan. Dort findet am 29. Mai um 21 Uhr das Finale der Europa League im Olympiastadion Baku statt. Am Donnerstag, 14. Februar, kämpfen eben diese 32 Teams zunächst um den Einzug in das Achtelfinale.

Europa League: Alle Begegnungen der letzten 32

Fenerbahce Istanbul - Zenit St. Petersburg 1:0 (0:0)

Rapid Wien - Inter Mailand

Slavia Prag - KRC Genk

FK Krasnodar - Bayer Leverkusen

Stade Rennes - Betis Sevilla

Olympiakos Piräus - Dynamo Kiew

Lazio Rom - FC Sevilla

BATE Baryssau - Arsenal London

Galatasaray Istanbul - Benfica Lissabon

Viktoria Pilsen - Dinamo Zagreb

FC Brügge - RB Salzburg

FC Zürich - SSC Neapel

Malmö FF - FC Chelsea

Schachtar Donezk - Eintracht Frankfurt

Celtic Glasgow - FC Valencia

Sporting Lissabon - FC Villarreal

Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Sechs spiele, sechs Siege – Eintracht Frankfurt dominierte die Gruppe F nach Belieben. Mit 18 Punkten und neun Zählern Vorsprung auf den Zweiten Lazio Rom sicherte sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter den Gruppensieg. In der Runde der letzten 32 trifft Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 14. Februar, um 21 Uhr auf Schachtar Donezk, der Bundesligist muss zunächst auswärts ran.

Das Spiel Schachtar Donezk gegen Eintracht Frankfurt zeigt RTL Nitro live im Free-TV. Die Vorberichterstattung startet bereits um 20.15 Uhr, um 21 Uhr wird die Partie in Charkiw angepfiffen. RTL bietet das Duell zudem per Livestream auf tvnow.de an. Auch DAZN zeigt die das Duell zwischen Donezk und Frankfurt im Livestream.

Bayer Leverkusen im Livestream

Bayer Leverkusen erreichte nach einigen Anlaufschwierigkeiten ebenfalls als Gruppenerster die Runde der letzten 32 Mannschaften. Dort bekommt es die Werkself von Trainer Peter Bosz mit FK Krasnodar aus der russischen Liga zu tun.

Das Spiel FK Kransodar gegen Bayer Leverkusen findet am Donnerstag, 14. Februar, um 18.55 Uhr statt. Exklusiv wird das Duell vom Streamingdienst DAZN übertragen. Pünktlich um 18.55 Uhr startet die Übertragung, die über Laptop, PC, Smartphone, Tablet und Smart-TV zu sehen ist.