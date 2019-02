Bournemouth. Während die Leiche von Fußball-Profi Emiliano Sala aus dem Flugzeugwrack geborgen wurde, fehlt noch jede Spur des Piloten David Ibbotson. Seine Familie hofft auf Spenden, um die Bergung in Eigenregie zu realisieren.

Der argentinische Fußballprofi Emiliano Sala ist bei dem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal an Kopf- und Rumpfverletzungen gestorben. Das ist das Ergebnis der Obduktion, das am Montag im englischen Bournemouth veröffentlicht wurde. Der 28-Jährige wollte vor drei Wochen von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen. Über dem Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine mit dem zuvor für den FC Nantes aktiven Fußballer und seinem Piloten an Bord von den Radarschirmen.



Pilot noch nicht gefunden

Nach fast zweiwöchiger Suche wurde das Flugzeug am Meeresgrund entdeckt. Verschwunden ist bis heute die Leiche des Piloten David Ibbotson. Seine Ehefrau und Tochter baten eindringlich darum, weiter nach ihm zu suchen. Spendengelder sollen das unterstützen.

Die Familie des Piloten startete eine Crowdfunding-Aktion. Bis Dienstagvormittag gingen hier bereits 174.200 Pfund (knapp 198.000 Euro) ein, unter anderem spendete PSG-Star Kylian Mbappé 27.000 Pfund (knapp 30.000 Euro). Englands Fußball-Legende Gary Lineker beteiligte sich ebenfalls mit 1000 Pfund (knapp 1140 Euro) an der Spendenaktion.



300.000 Pfund (knapp 342.000 Euro) sind nötig, um die Suche auf eigene Faust zu realisieren. Schwierige Wetterbedingungen erschwerten immer wieder die Bergung des kompletten Flugzeugwracks.