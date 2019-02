Nürnberg/Stuttgart. Der 1. FC Nürnberg kriselt, Trainer Michael Köllner musste nun gehen. Beim VfB Stuttgart hat Markus Weinzierl offensichtlich nur noch das Spiel gegen RB Leipzig auf Bewährung bekommen. Auf dem Markt befinden sich einige freie Trainer – eine Übersicht der Kandidaten.

Die heiße Phase in der Bundesliga beginnt, die Saisonziele sind in Gefahr und die Vereine werden nervös. Bestes Beispiel hier ist das Schlusslicht 1. FC Nürnberg. In der Nacht zu Dienstag wurde Sportvorstand Andreas Bornemann vor die Tür gesetzt. Am Dienstag wurde auch Trainer Michael Köllner entlassen.

Auch der VfB Stuttgart taumelt nach dem desaströsen 0:3 bei Fortuna Düsseldorf in Richtung 2. Bundesliga. Trainer Markus Weinzierl holte aus 15 Spielen gerade einmal zehn Punkte, die Schwaben stehen auf dem Relegationsplatz und stellen die schlechteste Defensive der Liga (47 Gegentore).



Wer folgt auf Köllner? Bereits jetzt wird über ihre Nachfolger heiß diskutiert, die üblichen Verdächtigen tauchen in solchen Phasen der Saison wieder auf der Bildfläche auf. Einige von ihnen haben den Ruf des Retters inne – Markus Gisdol, Felix Magath oder Mirko Slomka. Neben ihnen finden sich einige andere mögliche Lösungen, die per sofort verfügbar wären:



André Breitenreiter

Alter: 45

45 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: 110 Spiele

110 Spiele Trainerstationen: Hannover 96, FC Schalke 04, SC Paderborn, TSV Havelse



Bernd Hollerbach

Alter: 49

49 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: 7 Spiele

7 Spiele Trainerstationen: Hamburger SV, Würzburger Kickers, VfL Wolfsburg II, VfB Lübeck



Christian Titz

Alter: 47



47 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: 19 Spiele



19 Spiele Trainerstationen: Hamburger SV, Hamburger SV II, FC 08 Homburg, Viktoria Köln, 1. FC Passau



Holger Stanislawski

Alter: 49



49 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: 95 Spiele



95 Spiele Trainerstationen: 1. FC Köln, TSG Hoffenheim, FC St. Pauli



Markus Gisdol

Alter: 49



49 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: 148 Spiele



148 Spiele Trainerstationen: TSG Hoffenheim, Hamburger SV



Felix Magath

Alter: 65



65 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: 624 Spiele



624 Spiele Trainerstationen: SD Luneng, FC Fulham, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, Bayern München, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, 1. FC Nürnberg, Hamburger SV



Mirko Slomka

Alter: 51



51 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: 297 Spiele



297 Spiele Trainerstationen: Karlsruher SC, Hamburger SV, Hannover 96, FC Schalke 04



Stefan Effenberg

Alter: 50



50 Bundesliga-Erfahrung als Trainer: keine Spiele



keine Spiele Trainerstationen: SC Paderborn



Lothar Matthäus