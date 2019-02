Die Mainzer haben kein gutes Bild gegen Leverkusen ab. Foto: imago/Jan Huebner

Hamburg. Während der VfB Stuttgart nach dem 0:3 in Düsseldorf am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga immer tiefer in der Krise steckt, rückt Bayern München dem BVB immer weiter auf die Fersen. Twitter feiert den Bilderbuch-Spieltag der Bayern und lästert über das Krisenteam aus Stuttgart.