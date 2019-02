Köln/Hamburg. Im Viertelfinale des DFB-Pokals tritt der Hamburger SV in Paderborn an. Bayern München spielt gegen einen Zweitligisten.

Handball-Nationalspieler Fabian Böhm spielte die Losfee und bescherte dem Rekord-Pokalsieger Bayern München im DFB-Pokal-Viertelfinale ein Heimspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Werder Bremen reist nach dem Coup in Dortmund wieder in den Pott und trifft auf Schalke 04. Der Hamburger SV gastiert im Duell zweier Zweitligisten beim SC Paderborn. Der FC Ausgburg empfängt RB Leipzig.

Der 18-malige Cupsieger aus München darf dank des Loses Heidenheim wohl schon das Halbfinale ins Visier nehmen. "Favorit sind wir nicht, aber es ist die Belohnung für eine gute Saison. Gewinnen werden wir wahrscheinlich nicht, aber es wird ein Riesenerlebnis", sagte Rainer Domberg, der Vorsitzende des Beirats des schwäbischen Zweitligisten. Die Heidenheimer hatten sich im Achtelfinale überraschend 2:1 gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt.

Größere Spannung als die Partie in München versprechen die anderen drei Paarungen. In Gelsenkirchen treffen immerhin die zwei Teams aufeinander, die nach dem FC Bayern am häufigsten den Pokal gewonnen haben. Die Schalker holten die Trophäe insgesamt fünfmal, die Bremer sogar sechsmal. Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist mit dem Los Schalke nicht ganz zufrieden. "Ein Auswärtsspiel war nicht unser Wunsch. Auf Schalke wird es sehr schwierig, aber es ist nicht unmöglich."

Dunkle Erinnerungen weckt das Spiel in Paderborn. Im August 2004 beeinflusste Schiedsrichter Robert Hoyzer das Aufeinandertreffen des damaligen Regionalligisten mit dem Bundesligisten HSV und sorgte mit für einen 4:2-Sieg des Außenseiters. Die Partie wurde damit zum Auslöser eines Wettskandals.

Stimmen zur Auslosung:







Anzeige Anzeige









Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg übernahm im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, wo sowohl die Partien der Männer als auch der Frauen ausgelost werden, die Rolle der Ziehungsleiterin. Neben dem Viertelfinale der Herren wurde auch das Viertelfinale der Frauen ausgelost.



Das Viertelfinale im Überblick

Herren:

FC Schalke 04 - Werder Bremen

Bayern München - 1. FC Heidenheim

SC Paderborn - Hamburger SV

FC Augsburg - RB Leipzig





Frauen:

1. FFC Frankfurt - Bayern München

VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

Wann werden die Spiele des Viertelfinales ausgetragen?



Am 2./3. April 2019 findet jeweils ein Spiel um 18.30 Uhr und eine Partie um 20.45 Uhr statt.

Die weiteren Runden:

Halbfinale: 23./24. April 2019

Finale in Berlin: 25. Mai 2019

Die DFB-Pokalsieger seit dem Jahr 2000:

2018: Eintracht Frankfurt



2017: Borussia Dortmund



2016: FC Bayern München



2015: VfL Wolfsburg



2014: FC Bayern München



2013: FC Bayern München



2012: Borussia Dortmund



2011: FC Schalke 04



2010: FC Bayern München



2009: Werder Bremen



2008: FC Bayern München



2007: 1. FC Nürnberg



2006: FC Bayern München



2005: FC Bayern München



2004: Werder Bremen



2003: FC Bayern München



2002: FC Schalke 04



2001: FC Schalke 04



2000: FC Bayern München