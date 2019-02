Schüler aus Osnabrück und Belm machen beim Jahnschwimmen im Nettebad mit. Foto: Jörn Martens

Osnabrück . Hunderte Kinder in Badehosen und -anzügen stehen am Rand des 25-Meter-Beckens im Nettebad. "Laura, Laura", ruft ein Sprechchor aus der einen Ecke. Vier Mädchen mit geflochtenen Zöpfen feuern ihre Freundin an. Diese nimmt, wie die Kinder von insgesamt 40 Osnabrücker und Belmer Schulen, am Staffelschwimmen teil.