Krakau. Schon bei Borussia Dortmund war Jakub Blaszczykowski absoluter Publikumsliebling. Wegen seiner Großzügigkeit wird ihm das bei seinem neuen Club Wisla Krakau wahrscheinlich auch widerfahren.

Nach elfeinhalb Jahren in der Bundesliga kehrte Jakub Blaszczykowski Anfang Januar Deutschland den Rücken, um in seine polnische Heimat zurückzukehren. Nach insgesamt 235 Bundesligaspielen für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg entschied sich der heute 33-Jährige, seine Karriere in der Heimat ausklingen zu lassen.

Vor allem während seiner Zeit in Westfalen erfreute sich "Kuba" bei den Fans großer Beliebtheit. Zum einen durch seine jahrelangen hochklassigen Leistungen und der Zugehörigkeit der Dortmunder Meistermannschaften 2011 und 2012, aber vor allem auch durch seinen feinen Charakter. Zudem wurde "Kuba" wegen seines schweren Schicksals – als zehnjähriges Kind wurde er Zeuge, wie sein Vater seine Mutter erstach – von den Fans noch ein bisschen mehr geliebt als die anderen Stars.

Gehalt geht in Form von Tickets an Kinder in Waisenhäusern

In den kommenden sechs Monaten schnürt Blaszczykowski nun wieder die Kickstiefel für seinen früheren Verein Wisla Krakau. Der Club befindet sich derzeit in einer schlimmen finanziellen Krise und könnte sich einen Spieler wie "Kuba" eigentlich gar nicht leisten. Doch wie polnische Medien berichten, gibt sich der Mittelfeldspieler pro Monat mit einem Gehalt von "nur" rund 500 Zloty zufrieden, das sind umgerechnet etwa 116 Euro.

Und dieses Geld wandert nicht einmal auf das Konto des Spielers, sondern soll in Form von Tickets an Kinder in Waisenhäuser gehen.

Eine edle Geste des früheren Dortmunder Publikumlieblings, der seinem Club sogar noch weiter unter die Arme greift: Da der Verein offenbar kurz vor dem Ruin steht, hat ihm Blaszczykowski gemeinsam mit zwei Investoren rund eine Million Euro geliehen. Die Liebe der Fans hat "Kuba" also auch in Krakau sicher.