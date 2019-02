Hamburg. Die Hamburger Goldkehlchen haben eine neue Ode an die Hansestadt geschrieben, die demnächst bei HSV-Spielen erklingen könnte.

Es ist eine der bekanntesten Stadthymnen überhaupt: "Hamburg meine Perle". Der Song des Hamburgers Lotto King Karl ist weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt und beliebt. Zudem erklingt die Liebeserklärung an die Heimatstadt des 52-Jährigen bei jedem Heimspiel des Hamburger SV. Damit könnte der Song bald nicht mehr alleine dastehen.

Neue Stadthymne "Moin Moin Hamburg"

Denn nach Informationen unserer Redaktion sollen "Die Hamburger Goldkehlchen" aktuell ein Lied produzieren, dass einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt. Außerdem soll dem Vernehmen nach damit das Vorprogramm im Volksparkstadion, die NDR 2-Fanshow ,um eine neue Hamburg-Hymne erweitert werden.

Dabei soll es sich um den Song "Moin Moin Hamburg" handeln. Auf der Facebookseite der Goldkehlchen heißt es bislang nur verheißungsvoll: Ein großer Meilenstein in der DHG-Geschichte stehe bevor und am Sonntag werde ein großes Geheimnis gelüftet.

Die Hamburger Goldkelchen sind ein Männerchor bestehend aus 70 Personen, von denen nach eigener Angabe "keiner singen kann". Damit würde der Chor natürlich bestens in ein Fußballstadion passen, wo es die meisten Zuschauer zwar auch nicht so genau mit der Intonation nehmen, aber dafür mit Leidenschaft dabei sind.

Und dem Eindruck ihres Youtube-Kanals zufolge, gilt das auch für die Goldkehlchen. Mit ihren kräftigen Stimmbändern haben es die Jungs sogar schon geschafft, bei der zehnjährigen Jubiläumsfolge des NDR zu singen:

Kein Dementi, aber auch keine Bestätigung

Der Hamburger SV wollte auf Nachfrage weder bestätigen, dass die Hamburger Goldkehlchen demnächst fester Bestandteil der NDR 2-Fanshow werden, noch verneinen. Stattdessen kommentierte der Verein gegenüber unserer Redaktion wie folgt:

"Der aktuelle Stand ist der, dass es keinesfalls Überlegungen gibt, 'Hamburg meine Perle' in der NDR 2-Fanshow zu ersetzen! Das Lied der Goldkehlchen ist uns durchaus bekannt. Über die Musikauswahl und den Inhalt unserer Fanshow im Stadion - und damit auch über eine mögliche Integration von 'Moin Moin Hamburg' an anderer Stelle - tauschen wir uns aber natürlich zuerst mit unserem Partner NDR 2 aus." Auch der NDR wollte sich auf Nachfrage nicht mehr dazu entlocken lassen und ließ lediglich verlautbaren, dass man der Erklärung des HSV nichts hinzuzufügen hätte.

Mal reinhören?

Die Ode an Hamburg "Moin Moin Hamburg" wurde bereits einmal beim Weihnachtskonzert am 19. Dezember 2018 in der Kulturkirche HH-Altona gesungen. Nun soll daraus wohl ein offizieller Song der Hamburger Goldkehlchen werden. Hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack: