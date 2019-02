Osnabrück. Der Ex-Schalker Donis Avdijaj sorgt mal wieder für Wirbel – jetzt in den Niederlanden. Sein Klub Willem II Tilburg verliert offenbar die Geduld mit dem 22-Jährigen. Und das, obwohl er gebürtige Osnabrücker eine ganz starke Hinrunde beim Tabellenneunten der Eredivisie gespielt hat.

In Zahlen liest sich Donis Avdijajs Debütsaison für Willem II gut: In 19 Spielen für den Eredivisie-Klub erzielte der ehemalige Schalker acht Tore, bereitete zudem sechs weitere vor. Große Klubs sollen zwischenzeitlich den 22-Jährigen, der beim SV Atter und beim VfL Osnabrück das Kicken lernte, auf ihren Scouting-Listen geführt haben – etwa Ajax Amsterdam und Feyenoord.



Jetzt aber scheint Avdijaj bei Willem II auf dem Abstellgleis gelandet zu sein: Die niederländische Zeitung "Brabant Dagblad" berichtet: Willem II will Avdijaj, der bei den Niederländern noch einen Vertrag bis zum Saisonende hat, aus disziplinären Gründen abgeben.

Auch bei Willem II schon öfter auffällig

Laut Angaben des Vereins Willem II reiste der kosovarische Nationalspieler schon einen Tag vor der geplanten Abreise des Teams aufgrund einer Knieverletzung aus dem Trainingslager in Spanien ab. Die Zeitung schreibt aber, dass auch schlechtes Benehmen ein Grund für seinen vorzeitigen Abflug gewesen sein soll. Demnach halte sich Avdijaj aktuell in Deutschland auf und befinde sich auf der Suche nach einem neuen Klub. Willem II will ihn abgeben - ungeachtet seiner starken Leistungen im Herbst 2018.







In Deutschland und den meisten europäischen Ligen ist das Wintertransfer-Fenster allerdings seit Ende Januar geschlossen, Wechsel nach Russland, Polen, Schweden, Schweiz, Kroatien oder China, sowie die nordamerikanische MLS sind noch möglich.



Der Linksaußen schlug kurz vor Weihnachten schon einmal bei Willem II über die Stränge. Der Ex-Schalker sowie seine drei deutschen Mannschaftskollegen Timon Wellenreuther, Thomas Meißner und Atakan Akkaynak wurden für das Spiel beim FC Emmen suspendiert. Sie sollen in der Nacht zuvor zuvor im Teamhotel zu lange nachts Karten gespielt haben.

Anzeige Anzeige

Avdijaj war schon in der Vergangenheit mehrmals durch Ereignisse abseits des Platzes in die Schlagzeilen geraten. Etwa als er seinen Führerschein verlor, sich mit der Polizei anlegte oder ein kurioses Video-Interview in seiner Zeit bei Sturm Graz gab.