Hamburg. Unter den letzten Fünf der Bundesligatabelle kommt es an diesem Wochenende zu zwei direkten Duellen. Wir beleuchten die Lage bei Fortuna Düsseldorf, dem FC Augsburg, dem VfB Stuttgart, dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96.

Zur Abwechslung in dieser Bundesligasaison steht am kommenden 21. Spieltag einmal nicht der Kampf um die Spitze im Blickpunkt. Tabellenführer Borussia Dortmund hat mittlerweile sieben Punkte Vorsprung auf die Verfolger Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern. Das Trio hat am Wochenende außerdem Heimspiele, so dass sich möglicherweise an der Konstellation ganz oben in der Tabelle nicht viel ändern wird.

Ganz anders sieht das am anderen Ende des Tableaus aus: Von den letzten fünf Mannschaften treffen vier in direkten Duellen aufeinander: Fortuna Düsseldorf (14.) empfängt den VfB Stuttgart (16.), mit Hannover 96 (18.) und dem 1. FC Nürnberg (17.) duellieren sich die gegenwärtig am schlechtesten platzierten Mannschaften. Der auf Rang 15 stehende FC Augsburg gastiert zudem bei Werder Bremen (10.).

Die letzten Fünf in der Bundesligatabelle:

14. Fortuna Düsseldorf 22 Punkte

15. FC Augsburg 18 Punkte

16. VfB Stuttgart 15 Punkte

Anzeige Anzeige

17. 1. FC Nürnberg 12 Punkte

18. Hannover 96 11 Punkte

Für die in Abstiegsgefahr befindlichen Teams wird der 21. Spieltag wegweisend. Insbesondere Schlusslicht Hannover 96 steht unter Erfolgsdruck – gelingt auch gegen den "Glubb" kein Sieg, wird der Klassenerhalt trotz dann immer noch 13 verbleibenden Spielen ein ganzes Stück weit unrealistischer.

Wie ist die Lage bei den letzten Fünf in der Tabelle? Wir machen den Abstiegskampf-Check:

Fortuna Düsseldorf:

Ginge es an diesem Wochenende nicht gegen den Tabellen-16. VfB Stuttgart, wären die Rheinländer vermutlich gar nicht in unserem Abstiegs-Check berücksichtigt worden. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, der gegen die Schwaben das 800. Bundesligaspiel seiner Karriere als Spieler und Trainer erlebt, hält seit Rückrundenbeginn konstant einen Abstand von sieben Punkten auf den Relegationsplatz. Aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen holte Düsseldorf 13 Punkte – definitiv keine Werte eines Absteigers.

Selbst das 0:4 zu Hause gegen Leipzig am 19. Spieltag ließ die Rheinländer nicht einbrechen – am folgenden Spieltag ergatterte die Fortuna in Hoffenheim (1:1) einen hochverdienten Punkt.

Das Spiel gegen den VfB bietet den Düsseldorfern jetzt die verführerische Gelegenheit, den Abstand auf zehn Punkte auszubauen – für den Aufsteiger wäre das ein immenser Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt. Dass die Fortuna mit Zimmermann, Stöger, Zimmer und Kaminski gleich vier ehemalige VfB-Spieler in seinen Reihen hat, dürfte ein zusätzlicher Motivationsvorteil sein.

Stand der Dinge: Bis auf eine kleine Schwächeperiode in der Hinrunde zeigt sich der Aufsteiger in dieser Saison von einer erstaunlichen Konstanz auf hohem Niveau. Daran ändert auch das deutliche Aus (1:4 auf Schalke) im Pokal nichts. Gegen den VfB ist die Fortuna klarer Favorit, doch selbst wenn in diesem Spiel kein Sieg gelingt: Den Klassenerhalt sollten sich die Düsseldorfer nicht mehr nehmen lassen, selbst wenn der Weg noch weit ist.

FC Augsburg:

Nach zehn sieglosen Spielen hat der FCA die Kurve vorerst gekriegt: Zunächst durch den 3:0-Heimsieg gegen Mainz in der Liga, dann durch den schwer erkämpften Erfolg im Pokal bei Holstein Kiel (1:0). Ob's an der Installation des neuen Co-Trainers Jens Lehmann in der vergangenen Woche liegt? Dass die Schwaben zwei Mal in Folge zu Null spielen, das hatte es in dieser Saison zuvor noch gar nicht gegeben. Möglicherweise hat Lehmann, dessen Fokus vor allem auf der Stabilisierung der Defensive liegt, ja doch schon an der einen oder anderen Stellschraube gedreht.

An der mangelnden Qualität kann es jedenfalls nicht liegen, dass die Augsburger bereits 33 Gegentore kassierten. Denn: In den ersten 30 Minuten aller Spiele kassierten sie bislang nur zwei Treffer – ein außergewöhnlich starker Wert. Problematisch dagegen ist dagegen die Gegentorflut in der letzten halben Stunde: da rappelte es bereits 18 Mal in der Augsburger Kiste. Das Hauptproblem der Fuggerstädter scheint in diesem Fall also eher die Konzentration zu sein.

Außerdem sollte sich Alfred Finnbogason nicht mehr allzu häufig verletzen: Der Isländer fehlte in dieser Saison in sieben Spielen, in den 13 Partien mit seiner Anwesenheit erzielte der 30-Jährige zehn Tore und damit mehr als ein Drittel aller Augsburger Treffer (29).



DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung für das Viertelfinale?



Stand der Dinge: Da sich vier Teams in unmittelbarer Tabellennähe der Augsburger am Wochenende die Punkte gegenseitig klauen werden, hat der FCA in Bremen die Chance auf einen Befreiungsschlag. Selbst wenn das nicht gelingen sollte und auch Finnbogason nicht mehr so häufig treffen wie bislang, dürfte die Qualität des Kaders schlichtweg zu groß sein, um am Ende der Saison auf einem der drei letzten Plätze zu landen.

VfB Stuttgart:

Mit nur vier Siegen, drei Unentschieden und 13 Niederlagen weist der VfB Stuttgart nach 20 Spieltagen die schlechteste Bilanz seiner Bundesliga-Geschichte auf. Noch nie waren es zu diesem Saisonzeitpunkt weniger Siege und noch nie mehr Niederlagen – selbst in der Abstiegssaison 2015/2016 wies der Club zum selben Zeitpunkt der Saison vier Punkte mehr auf.

Dass die Schwaben zudem neben Nürnberg und Hannover mit 44 Gegentreffern die schlechteste Defensive der Liga haben und aus den letzten sechs Bundesligaspielen nur einen Punkt holten, lässt Schlimmes befürchten. Den Joker "Trainerwechsel" hat Sportvorstand Michael Reschke ebenfalls schon gezogen. Nebenkriegsschauplätze wie der Rücktritt von Aufsichtsratsmitglied Guido Buchwald, der vermeintlich ungeklärte Transfer von Benjamin Pavard zum FC Bayern und die permanente Kritik der Fans an Präsident Wolfgang Dietrich tun ihr Übriges.

Die Gegneranalyse von Trainer Markus Weinzierl lässt erahnen, dass die Aufgabe in Düsseldorf für den VfB nicht einfach wird: "Die Düsseldorfer kämpfen, rennen und schmeißen das Herz auf den Platz. Sie haben in den letzten Wochen viele Punkte und damit auch Selbstvertrauen gesammelt." Seine Mannschaft schwörte der Coach im Vorfeld ein, "die Drucksituation und den Konkurrenzkampf auch innerhalb des Kaders anzunehmen. Es entscheidet einzig und allein die Leistung auf dem Platz. Danach stellen wir auch unsere Mannschaft für Sonntag zusammen."

So emotional äußert sich Sophia Thomalla nach dem Tod von Rudi Assauer



Stand der Dinge: Am Sonntag in Düsseldorf braucht der VfB nichts anderes als einen Sieg. Die Statistik in diesem Duell lässt aber auch nichts Gutes erahnen: Nur gegen Dortmund (15) feierte Düsseldorf in der Bundesliga mehr Siege als gegen den VfB (14) – und der BVB wurde in dieser Saison von der Fortuna ja schon besiegt. Außerdem schossen die Rheinländer gegen kein anderes Team mehr Tore als gegen Stuttgart (69).

1. FC Nürnberg:

"Der Club is a Depp" sagen die Menschen in Nürnberg liebevoll-selbstironisch seit mehreren Jahren über den 1. FCN. Das tragisch-komische Bild, das die Franken in der Bundesliga in vielen Spielzeiten abgegeben haben, als sie sich aus vermeintlich guten Ausgangspositionen dann doch noch selbst ins Elend manövrierten, hat Spuren hinterlassen.

In dieser Saison ist die Situation noch dramatischer: Denn von einer aussichtsreichen Ausgangsposition ist meilenweit nichts zu sehen. Der Aufsteiger steckt als Vorletzter mit sechs Punkten Abstand zu Platz 15 tief im Schlamassel. Hoffnung auf Besserung macht kurzfristig lediglich die Tatsache, dass die "Glubberer" jetzt bei einem Team zu Gast sind, das noch schlechter da steht: Hannover 96.

Der Club wartet seit 14 Bundesligaspielen auf einen Sieg, zudem gewann der FCN keines seiner vergangenen 15 Auswärtsspiele. Mit zwei Punkten in der Auswärtsbilanz haben die Nürnberger zudem die schlechteste Bilanz aller Gastmannschaften. Statistisch gesehen macht den Franken nur Hoffnung, dass sie keines ihrer fünf letzten Gastspiele bei einem Tabellenletzten verloren.

Auswärtstorregel abschaffen – ja oder nein? Eine Chat-Debatte



Stand der Dinge: Dass der Club unter der Woche nach einer desaströsen Leistung gegen Zweitligist Hamburger SV im Pokal ausschied, war der Moral des Abstiegskandidaten vermutlich nicht förderlich. Andererseits können sich die Nürnberger nun voll auf die verbleibenden Spieltage konzentrieren. Nur der Sieger des Duells zwischen Hannover und Nürnberg darf sich wohl noch realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Hannover 96:

Die Niedersachsen lockt ein Jubiläum, das sie im Abstiegsgipfel gegen den 1. FC Nürnberg nur allzu gerne vollziehen würden: Das 200. Zu-null-Spiel in der eigenen Bundesligageschichte. Es gibt wohl kaum eine passendere Gelegenheit hierfür als das Spiel, das von vielen als "letzte Chance" auf den Klassenerhalt postuliert wird.

Zyniker dürften behaupten, dass die Chancen auf ein gegentorloses Spiel für beide Teams recht vielversprechend sind, schließlich gaben die Niedersachsen im bisherigen Saisonverlauf die zweitwenigsten Schüsse auf das gegnerische Tor ab (230) – die wenigsten kamen von den Nürnbergern (208). Wenig Hoffnung auf Besserung bereitet die Tatsache, dass mit Ihlas Bebou, Sarenren Bazee, Niclas Füllkrug und Linton Maina vier Offensivspieler ausfallen.

Nach dem 0:3 gegen Leipzig in der Vorwoche hatte Neu-Trainer Thomas Doll mangelnde Fitness bei seinen Spielern beklagt und angekündigt, mit seiner Mannschaft an diesem Defizit arbeiten zu wollen. Gegen Nürnberg wird man sehen, ob diese Maßnahmen fruchten und vor allem auch ausreichen. An der Motivation mangelt es nach Aussage von Doll nicht: "Alle haben Bock darauf, das Ding zu rocken am Wochenende", sagte er im Vorfeld. "Alle sind noch einmal enger zusammengerückt. Jeder brennt auf das Spiel. Niemand verspürt Angst. Das freut mich natürlich."

Stand der Dinge: Ähnlich wie der VfB Stuttgart weist auch Hannover 96 die mieseste Zwischenbilanz seiner Bundesligahistorie auf: Elf Punkte nach 20 Spieltagen – noch nie waren die Niedersachsen schlechter. Die Serie von fünf Heimniederlagen in Folge ohne eigenen Treffer muss gegen Nürnberg zwingend reißen, sonst war es das vermutlich mit dem Abenteuer Bundesliga.