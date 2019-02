Hamburg. Sport-Kommentatoren sehen sich in den sozialen Netzwerken immer häufiger heftiger Kritik ausgesetzt – ein Gespräch mit Marco Hagemann über Hass und Häme, Beleidigungen unter der Gürtellinie, "Shitstorms", ihre möglichen Folgen und wie man damit umgehen sollte.

In einem Interview mit dem FUMS-Magazin stellte Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein unlängst klar, dass sie das Wort "Shitstorm" nicht mehr hören könne. Die gehäufte Kritik an Moderatoren und Kommentatoren in den sozialen Netzwerken, die oftmals unter die Gürtellinie geht, stehe vielmehr in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Meinung einer Mehrheit der TV-Zuschauer. In die gleiche Kerbe schlägt nun auch DAZN-Kommentator Marco Hagemann. Hass und Häme in den sozialen Medien sind seiner Meinung nach nur eine Spitze: "Man muss versuchen, das Ganze auch mal laufen zu lassen."

Wie er selbst mit Hassnachrichten und "Shitstorms" im Internet umgeht, worauf es ihm beim Kommentieren ankommt und welchen Experten er gerne mal an seiner Seite hätte, erzählt Hagemann uns im Interview:

Herr Hagemann, egal ob Fußballevents oder Tennis-Grand-Slams – Sie kommentieren seit vielen Jahren Sportereignisse. Wie hat sich Ihr Job in der Zeit verändert?

Marco Hagemann: Für mich persönlich in der Vorbereitung oder auch in meiner Art und Weise des Kommentierens hat sich nichts verändert. Einzig, dass man einen Experten an der Seite hat, ist eine größere Veränderung. Aber das gab’s natürlich bei der WM 1990 mit Gerd Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge auch schon – das ist keine neue Erfindung des Fernsehens.

Derzeit sind Sie als Kommentator bei DAZN und RTL im Einsatz. Bei DAZN haben Sie meist einen weiteren Experten an Ihrer Seite, beispielsweise Ex-Bundesliga-Profi Ralph Gunesch. Bei den Spielen der Nationalmannschaft auf RTL sind Sie hingegen alleine tätig. Was gefällt Ihnen besser?



Spaß macht beides. Ich finde per se könnte es für den Zuschauer einen Mehrwert haben, wenn ein Ex-Profi, der auf einem hohen Niveau schon viele Dinge miterlebt hat, an der Seite ist. Der sieht manche Situationen auf dem Platz anders als ich selbst, der nicht auf diesem Niveau gespielt hat.

Man muss allerdings aufpassen, dass man das Spiel nicht totquasselt, wenn man zu zweit kommentiert. Gewisse Pausen braucht es immer, damit der Zuschauer Emotionen aufnehmen und das Spiel auch auf sich wirken lassen kann.

Sind Ex-Profis für Sie die ideale Besetzung als zweiter Mann?

Nehmen wir Steffen Freund: Der ist Europameister, hat in England gespielt und als Trainer gearbeitet, wurde mit dem BVB Deutscher Meister. Er hat viele Positionen selbst aktiv bekleidet und beim DFB die Junioren ausgebildet – was wichtig sein kann, wenn man sich die Entwicklung von Spielern anschaut. Ehemalige Fußballer oder auch Trainer haben manch eine Spielsituation selbst häufig miterlebt haben und erkennen diese viel früher als ein Kommentator. Die wissen bei Drucksituationen genau, wovon sie reden. Reiner Calmund bei Sky war nie Profi, aber einer der besten Manager bei Bayer Leverkusen, wodurch er ebenfalls sehr viel gelernt und einen besonderen Blick auf das Geschehen hat.

Solche Experten schaffen definitiv einen Mehrwert für den Zuschauer, denn der Kommentator muss ja während der Sendung auch noch andere Dinge auf dem Schirm haben. Da zählt ja nicht nur der Spielverlauf: Man hat Kommandos auf dem Ohr, hat Geschichten zu den einzelnen Spielern in der Hinterhand – die Experten konzentrieren sich rein auf das Fußballspiel.



Wen würden Sie sich gerne mal an Ihrer Seite wünschen?

Ich habe da keinen großen Wunsch. Mittlerweile habe ich schon mit Michael Ballack, Lothar Matthäus oder Per Mertesacker Spiele kommentiert. Interessant wäre es bestimmt mal zusammen mit Bastian Schweinsteiger. Zum einen, weil er immer noch spielt, zum anderen hat er ja auch das ein oder andere Ding in der Vergangenheit gewinnen können.

„Sie legen los wie die Feuerwehr“ – da hab ich mich immer gefragt, wie legt die denn los? Oder „Die Chance lebt noch“ – hat die vorher geatmet? Das sind so Dinge, die längst aus dem eigenen Wortschatz gestrichen sind. DAZN-Kommentator Marco Hagemann

Wie schaut bei Ihnen der typische “Spieltag“ aus?



Ein Fußballspiel besteht aus 70 Prozent Vorbereitung, 30 Prozent sind dann die tatsächlichen 90 Minuten auf dem Platz. Am Spieltag versuche ich, mit den Trainern oder zumindest jemandem aus dem Mannschaftsumfeld zu telefonieren, um die letzten Informationen wie beispielsweise die Aufstellung zu bekommen. Das ist das entscheidende an dem Tag. Ansonsten geht man mit dem Experten an seiner Seite nochmal das Spiel durch, liest Zeitung, versucht selbst zu entspannen. Drei Stunden vor Anpfiff geht’s ins Stadion, um die Atmosphäre aufzusaugen. Da steigt dann auch die Nervosität und Anspannung.

Sie sind trotz Ihrer langjährigen Erfahrung immer noch nervös?

Es ist eine positive Nervosität. Die ist nicht mehr mit der zu vergleichen, die ich vor meinem ersten Live-Spiel hatte. Damals war ich komplett unorganisiert und ging mit viel zu vielen DIN-A4-Blättern in einen Kommentar (lacht). Heute sind das meist drei – zwei mit der Aufstellung und eines mit Statistiken und kleinen Geschichten. Aber ich bin immer angespannt und aufgeregt. Das gehört dazu. Sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, sollte ich mir schnellstmöglich Gedanken über einen neuen Job machen.

Worauf kommt es Ihnen beim Kommentieren an? Welche Floskeln gehen gar nicht und wie versuchen Sie, die zu vermeiden?



„Sie legen los wie die Feuerwehr“ – da hab ich mich immer gefragt, wie legt die denn los? Oder „Die Chance lebt noch“ – hat die vorher geatmet? Das sind so Dinge, die längst aus dem eigenen Wortschatz gestrichen sind. Der Fußball hat seine eigene Sprache, da kommt man auch nicht drumherum. Am Wichtigsten ist für mich, dass man authentisch bleibt und dass das Fußballspiel im Mittelpunkt steht. Die Protagonisten auf dem Platz und das Umfeld stehen über allem – ich bin nur ein Begleiter während der 90 Minuten. Nicht mehr, nicht weniger.

In Live-Übertragungen kann einem schon mal schnell ein Fehler passieren. Namen werden falsch ausgesprochen, Leistungsdaten verwechselt etc. – welcher war ihr Schlimmster?

Inhaltliche Fehler passieren mir immer mal wieder. Ich habe mal bei einem Spiel der Nationalmannschaft vor ein paar Jahren als Draxler am Ball war gesagt: „Der Schalker“, dabei hat er schon bei Wolfsburg gespielt. Klar, das ärgert mich im ersten Moment, auf der anderen Seite sind wir alle Menschen. Fehler passieren und gehören dazu, man sollte sie dann nur zugeben. Ich nehme mich dann meist selbst auf die Schippe.

Wie mit Réthy oder anderen Kollegen umgegangen wird, finde ich ohnehin oft respektlos und niederträchtig. Marco Hagemann

Wie nehmen Sie auch mit Blick auf Ihre Arbeit die Debatte um den Videobeweis wahr?



Bei den Abseitsentscheidungen ist das faktisch, auch, wenn es sich um Millimeterentscheidungen handelt. Ebenso bei der Torlinientechnik. Das tut dem Spiel gut, gerade dem Fair-Play-Gedanken, der dahinter fußt und so mehr zum Tragen kommt.

Beim Handspiel beispielsweise ist das komplett anders – es gibt genug Beispiele, bei denen der Videoassistent eine andere Auffassung hat, als der Hauptschiedsrichter. Die Handspielregel muss klarer definiert werden.

Vielleicht wäre es besser gewesen zu sagen, man nimmt den Videobeweis genau für diese Abseitssituationen und klare Tätlichkeiten, die nicht im Blickfeld des Schiedsrichters passieren.

Bei jungen Kollegen, die gerade anfangen und solche Nachrichten bekommen, kann ich mir vorstellen, dass die sich größere Gedanken machen, weil sie noch nicht die Erfahrung und Routine damit haben. Die fragen sich, ob es wirklich so schlecht war, wie es vielleicht in den Reaktionen rüberkommt. Marco Hagemann

ZDF-Kommentator Béla Réthy hat in einem Interview vor der WM von einem Gespräch mit seinem Kollegen Tom Bartels berichtet, der sagte: „Am 16. Juni geht’s wieder los, da lassen wir uns wieder vier Wochen lang durchbeleidigen“. Hat er Recht damit?



Ich kann das Wort ‚Shitstorm‘ schon fast gar nicht mehr hören. Man muss sich bewusst machen: Wenn Béla Réthy die Nationalmannschaft kommentiert, schauen 10 bis 12 Millionen Menschen zu – wie viele schreiben davon tatsächlich dann etwas Negatives bei Twitter, Facebook oder Instagram? Das ist nur eine Spitze, die man in Relation zur tatsächlichen Zuschauerzahl setzen muss. Da schreiben sicherlich nicht zehn Millionen schlecht über Béla Réthy. Man muss versuchen, das Ganze auch mal laufen zu lassen. Aber: Wie mit Réthy oder anderen Kollegen umgegangen wird, finde ich ohnehin oft respektlos und niederträchtig. Trotzdem ist die Relation entscheidend.

Warum werden negative Kommentare immer drastischer und heftiger in der Wortwahl?



Ganz ehrlich: Wir sind „nur“ Fußballkommentatoren. Klar, wir stehen auch in der Öffentlichkeit, aber es ist schon absurd. Es ist fast zum Sport geworden, die Arbeit einer öffentlichen Person zu kommentieren. Unter dem Deckmantel der Anonymität im Internet sondert man etwas ab, was einem gerade nicht gefällt. Ich verstehe die Motivation dahinter nicht, das muss mir mal einer erklären, warum man einen Menschen, der mit Ehrgeiz, Freude und Leidenschaft seinem Beruf nachgeht, so diskreditiert.

In Spanien oder anderen Ländern ist es Gang und Gebe, dass die Kommentatoren oft auch mal komplett ausrasten, wenn ein Tor fällt. Sie sind hingegen für ihre sachliche und objektive Art und Weise des Kommentierens bekannt. Beispielsweise wird Ihr Kollege Frank Buschmann für seine häufig sehr emotionale Art und Weise zu kommentieren oft angefeindet – ein nationales Phänomen?

In Spanien und Italien wird auch 90 Minuten durchgesabbelt. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Herangehensweisen. Frank Buschmann hat ja auch seine Fans. Auch da muss man es einfach mal laufen lassen. Es geht nicht darum, dass man es allen recht macht.

"Rumbrüllende Sportkommentatoren nerven total": Eine Chat-Debatte



Warum soll sich ein Frank Buschmann verändern, nur weil es gerade en vogue ist oder von einigen gewünscht ist? Das ergibt keinen Sinn. Jeder Zuschauer muss für sich beurteilen, ob er etwas gut findet. Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so.

Da wünscht einer einem anderen den Tod. Da sind jegliche Grenzen übersprungen worden und das kann und werde ich auch in Zukunft nicht tolerieren. Marco Hagemann

Vor einigen Jahren haben Sie eine Hassbotschaft auf Facebook erhalten, darin hieß es „Einen baldigen Autounfall und negative Stimmung wünscht Ihnen ein DAZN-Kunde, der monatlich 10 Euro überweist.“ Sie haben diese Nachricht veröffentlicht – würden Sie das heute wieder so machen?



Ich würde es wieder so machen. Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Ich finde für so einen Eintrag gar keine Worte: Da wünscht einer einem anderen den Tod. Da sind jegliche Grenzen übersprungen worden und das kann und werde ich auch in Zukunft nicht tolerieren. In dem Moment greift der Verfasser mich an, dann muss er damit rechnen, dass auch mal zurückgeschossen wird.

"Auch der Sender kann da nicht viel machen, um einen zu schützen"

Gab es Konsequenzen für den Verfasser?

Darüber weiß ich nichts. Ich habe auch keine Anzeige gestellt sondern meinen Weg genommen, den ich weiterhin als richtig ansehe.

Kann sowas bei Ihnen oder auch Kollegen Auswirkungen auf den Alltag haben? Müssen bzw. können Kommentatoren beispielsweise mehr geschützt werden?

Ich glaube nicht. Es sind öffentliche Medien, wo jeder das Recht hat seine Meinung zu äußern. Da kann dann auch jeder, egal wie viel Hirn er mitbekommen hat, das schreiben, was er möchte. Man kann Hassnachrichten nicht verhindern, außer man blockiert diese Nutzer. Aber auch der Sender kann da nicht viel machen, um einen zu schützen. Schlussendlich wäre die letzte Möglichkeit, den Verfasser anzuzeigen.

Bei jungen Kollegen, die gerade anfangen und solche Nachrichten bekommen, kann ich mir vorstellen, dass die sich größere Gedanken machen, weil sie noch nicht die Erfahrung und Routine damit haben. Die fragen sich, ob es wirklich so schlecht war, wie es vielleicht in den Reaktionen rüberkommt. Da könnte ich mir vorstellen, dass die sich über ihre eigene Arbeit unnötiger Weise zu viele Gedanken machen.

Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und weiß das auch zu händeln. Es sind meist Einzelfälle, worüber ich auch sehr happy bin. Natürlich erhalte ich hier und da Nachrichten, in denen es heißt „Such dir einen anderen Job“ oder „Was erzählst du für einen Blödsinn“. Es gehört eben dazu, insbesondere seitdem ich die Nationalmannschaft kommentiere.

Wenn man mal bejubelt wird von wegen „geiler Kommentar“, „du bist der Beste“, dann weiß ich auch das einzuschätzen. Klar, das liest man lieber als beispielsweise den Autounfall-Text. Aber danach denke ich nicht, ich bin der Größte und habe den Fußball neu erfunden. Es geht eben nicht um meine Person sondern um das Fußballspiel. Marco Hagemann

Sind in den Spielen der Nationalmannschaft die Reaktionen extremer?



Auf jeden Fall, da gibt es häufiger solche Anfeindungen. Aber wenn bei zehn Millionen Zuschauern, vielleicht 30 negative Reaktionen kommen, kann ich das ja nicht ernst nehmen. Das spiegelt nicht die allgemeine Meinung wieder.

Lesen Sie sich nach einem Spiel die Kommentare?

Das passiert schon. Je nachdem wie der Wortlaut ist, antworte ich auch auf manche Nachrichten. Über manche Dinge kann man allerdings nur lachen, weil es oft nur dummes Geschwätz ist. Man muss aber auch die andere Seite sehen. Wenn man mal bejubelt wird von wegen „geiler Kommentar“, „du bist der Beste“, dann weiß ich auch das einzuschätzen. Klar, das liest man lieber als beispielsweise den Autounfall-Text. Aber danach denke ich nicht, ich bin der Größte und habe den Fußball neu erfunden. Es geht eben nicht um meine Person, sondern um das Fußballspiel.