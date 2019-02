Hamburg. Wenn einer für seine markanten Sprüche bekannt war, dann Rudi Assauer. Immer direkt und mit einer Prise Humor sagte der Ex-Schalke-Manager seine Meinung.

Mit 74 Jahren ist Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer am Mittwoch gestorben. Ganz Fußballdeutschland zeigte seine Anteilnahme, viele würdigten Assauer, der für Borussia Dortmund und Werder Bremen mehr als 300 Bundesligaspiele absolvierte, in den sozialen Netzwerken.

Assauer symbolisierte vor allem Schalke 04, wie kaum ein anderer. Doch er genoss auch außerhalb des Ruhrpotts großes Ansehen, wurde als einer der letzten "echten Kerle" der Bundesliga gesehen. Mit seiner Meinung hielt er sich nie zurück, haute immer wieder Sprüche raus und polterte gerne mal drauflos.

Die besten Sprüche von Rudi Assauer

Wenn es einen Fußballgott gibt, ist er ungerecht. Der ist für mich gestorben. Wenige Minuten nach der knapp verpassten Meisterschaft mit Schalke 04 im Jahr 2001

Wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Kacke liegt. Über den Wettskandal um Schiedsrichter Robert Hoyzer

Heute stellen die sogar Trainer für die Birne ein. Das muss man sich mal vorstellen. Das Wort 'mental' gab es zu meiner Zeit als Spieler gar nicht. Nur eine Zahnpasta, die so ähnlich hieß. Über die Verpflichtung von Psychologen bei Bundesligavereinen

Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Über seinen Manager-Job bei Schalke 04

Es gibt so viele Trainer, die kommen und gehen. Irgendwann vergisst du mal die Vornamen. Nachdem er bei der Präsentation des neuen Schalke-Trainers Ralf Rangnick diesen konsequent "Rolf" genannt hatte

Über Trainer rede ich nicht in der Öffentlichkeit. Es sei denn, ich stelle einen ein oder schmeiße ihn raus. Auf eine Nachfrage nach Trainer Huub Stevens

Dann hätte Schalke die Lizenzspielermannschaft aus der Bundesliga abgezogen und in Holland angemeldet. Über die Konsequenzen, wenn Lothar Matthäus die Nationalmannschaft übernommen hätte.

Jiri möchte eigentlich keine Tore machen, weil er es hasst, umarmt zu werden und im Mittelpunkt zu stehen. Über einen seinen Lieblingsspieler, den Tschechen Jiri Nemec, der selten Tore erzielte

Dann müssen wir in der nächsten Woche eben mit Assauer und Stevens in der Innenverteidigung spielen. Angesichts vieler verletzter oder gesperrter Defensiv-Spieler.









Die schmieren einer fetten Gans den Arsch... Wenn Bayern nur gegen den FC Hemd-Hoch spielt, ist das TV da. Über die Bevorzugung des FC Bayern durch die ARD bei DFB-Pokalübertragungen





Wir haben den Schriftzug in unserem Vereinslogo in Hosenscheißer 04 geändert. Wir konnten ein großes Sponsoringpaket mit einer Windelfirma schnüren. Nach einem schwachen Auftritt des FC Schalke





Die einvernehmliche Trennung ist erfolgt, nachdem ich gesagt habe, wir machen nicht weiter. Nach der Entlassung von Frank Neubarth





Er könnte 14 Tage vor der Wahl eine Partei gründen und würde dann Kanzler werden. Über Franz Beckenbauer





In der Nacht von Samstag auf Montag. Auf die Frage, wann die Entscheidung der Trennung von Neubarth gefallen sei

Auch ein markanter Satz aus einer Werbung blieb in Erinnerung. Gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin Simone Thomalla warb Assauer für eine Biermarke. Doch die Frau ließ er nicht an sein Bier: "Nur gucken, nicht anfassen", hieß es da. Für einen vorherigen Spot für die Biermarke bekam das Paar im Jahr 2006 den Fernsehpreis "Goldene Kamera" verliehen.

Ein echtes Feuerwerk ließ Assauer bei einem Auftritt im Sport1-Doppelpass ab. Vor der Sendung hatte Assauer fallen lassen, dass er in irgendeiner Funktion mit Schalke 04 Deutscher Meister wird – die letzte Meisterschaft feierte der Knappenclub im Jahr 1958. Moderator Jörg Wontorra provozierte den damaligen Schalke-Manger in der Gesprächsrunde: "Ich wusste nicht, dass Sie so viel Ambitionen auf das Amt des Alterspräsidenten haben."



Doch die Stichelei ließ Assauer nicht auf sich sitzen. "Mein lieber Jörg Wontorra. Ich weiß nicht, ob Sie heute morgen in den Spiegel geschaut haben, ich habe es getan. Wenn wir hier eine Zäsur machen und jemanden beurteilen lassen, wer älter aussieht – Wontorra oder ich? Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich."

In der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren Deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben. Rudi Aussauer im Sport1-Doppelpass

Aber Assauer sollte der Wunsch nicht mehr erfüllt werden, dass er miterlebt, wie "seine" Schalke die Meisterschale in die Höhe recken.