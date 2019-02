Gelsenkirchen. Nach dem Tod von Rudi Assauer reagiert die Fußball-Welt mit großer Trauer. Auch die Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin Simone Thomalla, Sophia, meldete sich zu Wort.

Rudi Assauer prägte die wohl erfolgreichste Zeit des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Von 1993 bis 2006 leitete er als Manager und Vorstandsmitglied die Geschicke der "Königsblauen". In dieser Zeit gewann Schalke zweimal den DFB-Pokal sowie einmal den UEFA-Cup. Der Ruhrpott sowie die gesamte Fußball-Welt trauern um die am Mittwoch im Alter von 74 Jahren verstorbene Manager-Ikone. Auch sein privates Umfeld meldet sich zu Wort. Sophia Thomalla, die Tochter von Assauers langjähriger Lebensgefährtin Simone Thomalla (2001 bis 2009), erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit zurück:

"Alle schreiben er war der große Macher, die Schalke-Legende, Macho und gute Seele", führt Thomalla in ihrem Instagram-Post auf. "Aber was man über den Mann schreibt, mit dem man 10 Jahre Ostern, Weihnachten, Urlaube verbracht hat, einen zu Schule gefahren hat, der das Büro vom Schuldirektor absichtlich zugequarzt hat, nachdem man ihm erzählte, ich habe einige Schulstunden geschwänzt und was bitte aus mir werden solle, gestaltet sich für mich dann doch ziemlich schwierig."

Sophia Thomalla erinnert sich an die Zeit, in der sie den Partner ihrer Mutter nicht immer respektvoll behandelte, "weil ich 14 Jahre alt und ein pubertierendes Gör war". Die 29-Jährige bezeichnet die verpasste Meisterschaft des FC Schalke 04 im Jahr 2001 in ihrem Post als "einen der schlimmsten Tage meines Lebens."

Anzeige Anzeige

Im Herzen bleibt er dennoch für mich bestehen. Als Rudi, nicht als Macher." Sophia Thomalla

"Jahrelang habe ich mir eingeredet, es ist die bessere Entscheidung, sich nicht um den Kontakt zu bemühen. Jetzt werde ich 30 und muss rückblickend feststellen, dass ich es bereue. Ferner muss ich feststellen, dass das Leben zu kurz ist", schreibt Sophia Thomalla weiter und spielt dabei auf die schwierige Beziehung zu Assauers Familie an. "Leider war eine Beziehung zur Familie zum Schluss nicht wirklich da, heißt, ich werde mich nicht verabschieden können. Im Herzen bleibt er dennoch für mich bestehen. Als Rudi, nicht als Macher."



Auch ihre Mutter widmete ihrem verstorbenen Ex-Lebensgefährten eine Botschaft auf Instagram: