Nantes. Erst in der Nacht zu Donnerstag begannen die Bergungsarbeiten zur verunglückten Propellermaschine, in der auch Fußball-Profi Emiliano Sala saß. Doch bereits jetzt fordert Salas Ex-Verein FC Nantes Geld vom Premier-League-Verein Cardiff City, zu dem der Argentinier gewechselt war. Welche Rechte besitzen die Clubs im Streit um die Ablösesumme?

Wenn es um Geld geht – so sagt man – hört die Freundschaft auf. Oder, wie im aktuellen Fall, auch gerne der Anstand. Der FC Nantes überprüft laut dem britischen Magazin "BBC" offensichtlich rechtliche Schritte, um die Transferablöse (17 Millionen Euro) von Emiliano Salas ursprünglich neuem Verein Cardiff City einzutreiben. Zum Hintergrund: Der argentinische Fußball-Profi war mit einer Propellermaschine vor rund zweieinhalb Wochen abgestürzt, die Bergung begann erst in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar.

Wie Cardiffs Vorsitzender Mehmet Dalman gegenüber der französischen Tageszeitung "L'Equipe" berichtete, schickte der FC Nantes seinem Verein eine Rechnung in Höhe der ersten Rate (6 Millionen Euro). Diese solle innerhalb von zehn Tagen überwiesen werden, ansonsten würden rechtliche Schritte drohen. "Wir müssen der Familie gegenüber respektvoll sein. Zurzeit laufen noch die Bergungsarbeiten", sagte Dalman.

Cardiff City soll über die Forderung zum jetzigen Zeitpunkt verwundert gewesen sein. Auf die Frage, was Dalman von der Aktion des französischen Erstligisten hielte, antworte er: "Ich möchte das wirklich nicht kommentieren." Grundsätzlich verweigere sich der Verein nicht, die Ablöse zu zahlen. Lediglich der Zeitpunkt sei noch nicht bestimmt.



Hat der FC Nantes überhaupt noch Anspruch auf die 17 Millionen Euro?

Es existiert in solchen Fällen kein Widerrufs- bzw. Rückgaberecht für Vereine, wenn es sich um kürzlich getätigte Spielertransfers handelt. Mit Vertragsunterzeichnung war Sala Angestellter von Cardiff City, nicht mehr von Nantes. Allerdings ist der Fall von Sala bisher einmalig, sodass keine sichere Aussage über den Zeitpunkt der Überweisung getroffen werden kann.



War der Spieler von seinem neuen Verein Cardiff City versichert?

Profivereine versichern ihre Spieler in der Regel gegen vorzeitige Invalidität, das schließt auch den Todesfall ein. Heißt: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch mit Blick auf die Rekord-Ablösesumme, die Cardiff City überweisen soll, wird der Verein seinen Spieler versichert haben.

Wie hoch ist die mögliche Versicherungssumme?

"Wir haben Versicherungen für solche Extremfälle", sagte der damalige Sportchef des VfL Wolfsburg, Klaus Allofs, nach dem Tod des Spielers Junior Malanda, der bei einem Autounfall im Januar 2015 verstarb. "Das war in diesem Fall so. Wir waren also versichert. Die Summen richten sich aber nicht nach einem marginalen Marktwert, sondern nach den Werten, die in den Büchern stehen." Die Vereine versichern ihre Spieler also individuell, allerdings darf bezweifelt werden, dass Cardiff City die Versicherungssumme für Sala auf 17 Millionen Euro abgeschlossen hat. Je höher die Versicherungssumme, desto höhe fällt auch der Versicherungsbeitrag aus.

Wieso versichern Vereine ihre Spieler?

Ein Verein führt seine Spieler als Anlagevermögen, "immaterielles Wirtschaftsgut", in der Bilanz auf. Wenn ein Spieler also invalide wird, bricht ein Teil des Vereinsvermögens weg. Für solche Fälle sichert sich der Verein entsprechend ab. Ein Beispiel hierfür ist die Tragödie um den AF Chapecoense. Fast die gesamte Profimannschaft des brasilianischen Fußball-Erstligisten kam bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 2016 ums Leben. Hätte der Verein seine Spieler nicht versichert, hätte Chapecoense vermutlich umgehend Insolvenz anmelden müssen.