Liverpool/Barcelona. Während sich Real Madrid mit einem 1:1 beim FC Barcelona eine gute Ausgangslage im spanischen Pokal erarbeitet hat, verlor der FC Liverpool die Tabellenführung in England.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich im Kampf um den Einzug ins Pokal-Endspiel eine gute Ausgangsposition verschafft. Beim FC Barcelona erkämpfte sich das Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos am Mittwochabend ein 1:1 (1:0). Im Camp Nou gingen die Gäste durch einen Treffer von Lucas Vazquez (6.) sogar in Führung, Barca-Torhüter Marc-André ter Stegen war geschlagen. Dem Brasilianer Malcolm (57.) gelang vor 90.000 Zuschauern nur noch der Ausgleich.

Bereits in der zehnten Minute sah Madrids Innenverteidiger Sergio Ramos die gelbe Karte. Wieso diese Verwarnung historisch war? Ganz einfach: Der Spanier ist nun der Spieler mit den meisten Karten in der Clasico-Geschichte und in der Historie von Real Madrid.



Rückspiel am 27. Februar

Bei Barcelona wurde der zuletzt angeschlagene Argentinier Lionel Messi erst nach gut einer Stunde eingewechselt. Das Rückspiel im Halbfinale zwischen dem Rekordmeister aus Madrid und dem Rekordpokalsieger aus Barcelona wird am 27. Februar ausgetragen. Im anderen Halbfinale um die Copa del Rey stehen sich Betis Sevilla und der FC Valencia gegenüber. Das Endspiel findet am 25. Mai statt.

In der englischen Premier League steht nun Manchester City an der Tabellenspitze. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) beim FC Everton durch. Aymeric Laporte erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das Tor, an dem Nationalspieler Ilkay Gündogan beteiligt war. Für die Entscheidung sorgte Gabriel Jesus in der siebten Minute der Nachspielzeit.



Liverpool patzt

Manchester liegt nun punktgleich mit dem FC Liverpool (beide 62) an der Tabellenspitze, hat aber ein Spiel mehr absolviert als das Team von Trainer Jürgen Klopp. Die Reds hatten sich am Vortag bei West Ham United mit einem 1:1 begnügen müssen.