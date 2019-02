Hamburg. Nach dem Tod von Ex-Schalke Manager Rudi Assauer verneigt sich Fußball-Deutschland vor der charismatischen Bundesliga-Ikone.

Rudi Assauer ist tot. Der frühere Schalke-Manager ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner jahrelangen Alzheimer-Erkrankung gestorben. In seiner Wohnung in Herten schlief Assauer in den Armen seiner Tochter Bettina Michel ein. Auch Zwillingsschwester Karin war bei ihrem Bruder. Assauer wäre am 30. April 75 Jahre alt geworden.

Fußball-Deutschland verneigt sich vor dem Ex-Schalke-Manager. Bundesliga-Teams und ehemalige Weggefährten äußern zum Tod Aussauers in den sozialen Netzwerken.

Ex-Schalke-Spieler Tomasz Hajto





Ex-Schalke und BVB-Spieler Christoph Metzelder





Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes





FC Schalke 04





Borussia Dortmund







VfL Bochum





1. FC Nürnberg





Fortuna Düsseldorf

1. FC Köln





MSV Duisburg





Ex-Sky-Moderator Rolf Fuhrmann





1. FC Kaiserslautern





Ex-Schalke-Spieler Thorsten Legat









Die Deutsche Fußball Liga