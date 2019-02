Hamburg. Nach dem Tod von Ex-Schalke Manager Rudi Assauer verneigt sich Fußball-Deutschland vor der charismatischen Bundesliga-Ikone. Auch seine ehemalige Lebensgefährtin Simone Thomalla meldet sich zu Wort.

Rudi Assauer ist tot. Der frühere Schalke-Manager ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner jahrelangen Alzheimer-Erkrankung gestorben. In seiner Wohnung in Herten schlief Assauer in den Armen seiner Tochter Bettina Michel ein. Auch Zwillingsschwester Karin war bei ihrem Bruder. Assauer wäre am 30. April 75 Jahre alt geworden.

Thomalla: "Ich bin unendlich traurig"

Ganz Fußball-Deutschland verneigt sich vor dem Ex-Schalke-Manager. Bundesliga-Teams und Weggefährten äußerten sich zum Tod Aussauers in den sozialen Netzwerken. So auch seine ehemalige Lebensgefährtin Simone Thomalla. Von 2000 bis 2009 waren der Zigarre rauchende Manager und die spätere "Tatort"-Kommissarin ein Paar. Dem "Stern" sagte Thomalla: "Ich bin unendlich traurig. Ein großer Mann mit einem blau-weißen Herzen ist gegangen. Als wir uns nach neun wunderschönen Jahren getrennt haben, ist eine Tür zugegangen, die ich leider nie wieder habe öffnen können. Meine Gedanken sind bei seiner Tochter Katy." Assauer sagte über Thomalla einst: "Vom Fußball hat sie keine Ahnung, aber sonst ist die Alte schwer in Ordnung." Unvergessen der gemeinsame Bier-Werbespot des Paares ("Nur gucken, nicht anfassen") für den es 2006 mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde.

Die Reaktionen zum Tod von Rudi Assauer



