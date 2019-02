Osnabrück . Nach dem Abitur wollte sich VfL-Spieler Sebastian Klaas eigentlich ein Jahr ausschließlich der Profikarriere widmen. Doch seit Februar hat er ein Fernstudium angefangen. "Es ist für mich nicht gut, wenn sich alles nur um Fußball dreht", sagte der 20-Jährige, der im Sommer die Schule beendete.

Schule und Fußball liefen für Klaas immer parallel. Unterricht und Training prägten lange seinen Alltag. Seit Sommer hat er sein Abitur in der Tasche. Doch der Sport alleine füllt ihn nicht aus. Wenn es im Training mal nicht rund laufe, sei seine ganze Stimmung im Eimer, erzählt er. Und der junge Profi weiß, wovon er spricht. Sportliche Rückschläge musste Klaas in den vergangenen Monaten einige hinnehmen. Bei einem Unfall während der Abifahrt brach er sich den Halswirbel an – und verpasste Vorbereitung und Saisonstart. Dann hatte er Probleme mit seinem Oberschenkel – und durfte wieder nicht zum Spiel antreten.

Tor gegen Cottbus

Groß ist sein Rückstand auf den starken Osnabrücker Kader, doch er arbeitet sich immer wieder ran. Trainer Daniel Thioune, der ihn seit der Jugend kennt, ist von seinen Fähigkeiten überzeugt, gibt ihm Rückhalt und Unterstützung. Gegen Energie Cottbus im November 2018 bekommt Klaas Spielzeit und schießt in der 88. Minute das finale Tor. Dann darf er noch für eine Minute gegen Unterhaching Mitte Dezember aufs Feld – und das wars für ihn in den Ligaspielen. Die Wintervorbereitung läuft erst gut, sagt Klaas, doch dann leidet er in der zweiten Woche unter einem grippalen Infekt. Er ist ungeduldig und will spielen. "Seine Platzzeit wird wieder kommen", sagt der Trainer.





Klaas studiert Athleten-Management

Klaas hält es dennoch für wichtig, sich neben dem Sport noch mit etwas anderem zu beschäftigen. "Ich musste den Kopf frei kriegen", sagt der 20-Jährige. Also schreibt er sich zu einem Fernstudium ein: Athleten-Management heißt sein Studiengang. Die IST-Hochschule hat ihr Lehrprogramm auf Profisportler ausgelegt. Erst Anfang Februar hat seine Weiterbildung begonnen. Dennoch glaubt er, die Zeit, die er dem Fußball widmet, mit der Lernerei vereinbaren zu können. "Das hab ich meine ganze Schulzeit so gemacht. Ich kenne das gar nicht anders," zeigt sich Klaas optimistisch.

Keinen Alkohol, keine Cola

Diszipliniert ist er ohnehin. Um mit seinen Mannschaftskollegen mithalten zu können, kommt er schon mal früher zum Training, schläft acht bis neun Stunden und ernährt sich gesund. "Ich trinke keinen Alkohol, keine Cola und rauche nicht", erklärt der VfL-Profi.

Aus seiner Verletzungszeit zieht er auch Positives. Zum einen hat er gelernt, mehr auf seinen Körper zu achten. Wenn Klaas sich früher selten beim Physiotherapeuten hat blicken lassen, geht er mittlerweile schneller zur Untersuchung. "Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig", sagt er. Unterstützung erhält er auch von erfahreneren Spielern. "Wir sind ein eingeschworener Haufen", so Klaas.