Hamburg. Ein Flugzeugunglück der Mannschaft von Manchester United erschütterte 1958 ganz England und die Fußballwelt. Am Jahrestag erinnert der Verein an die Opfer des Absturzes.

Der 6. Februar 1958 sollte ein Feiertag für Manchester United werden. Hunderte Menschen warteten in der Heimat um das Team zu empfangen, das am Tag zuvor durch ein 3:3 bei Roter Stern Belgrad ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister eingezogen war.

"Busby Babes" kommen nicht in Manchester an

Doch die Manchester-United-Fans warteten vergeblich auf die von Matt Busby trainierte Mannschaft, die aufgrund der vielen jungen Teammitglieder auch "Busby Babes" genannt wurde. Auf dem Weg zurück auf die Insel musste das Flugzeug in München zum Auftanken zwischenlanden, heftiges Schneetreiben erschwerte jedoch erneute Startversuche.

Gegen 15 Uhr versuchte der Pilot ein drittes Mal, die Maschine in die Luft zu bekommen, aber das Flugzeug nahm nur langsam Fahrt auf. Es fehlte an Geschwindigkeit zum Abheben, der Kapitän konnte die Maschine aber auch nicht mehr stoppen. An Bord war auch Englands Fußball-Legende Sir Bobby Charlton, die zur damaligen Zeit gerade einmal 20 Jahre alt war.

"Wir sind gar nicht erst abgehoben“, erinnert sich der Weltmeister von 1966 in einer Dokumentation des "BBC". Stattdessen schoss das Flugzeug über die Startbahn hinweg, touchierte mit der Tragfläche ein Haus, das Heck kollidierte mit einer Garage und brach ab, das Cockpit wurde gegen einen Baum geschleudert. Aufgrund des austretenden Kerosins fingen die Trümmer direkt Feuer.



England-Legende überlebt das Unglück

"Ich hatte einfach Glück, dass ich auf dem richtigen Platz saß", sagte Charlton, der nach dem Unglück mit anderen Überlebenden in einem Münchner Krankenhaus behandelt wurde. 44 Menschen waren an Bord des Flugzeuges, nur 21 überlebten.

Unter den 23 Opfern waren acht United-Spieler. Darunter der zur damaligen Zeit wohl beste Verteidiger Englands Roger Byrne sowie Stürmer Tommy Taylor, ein Leistungsträger der englischen Nationalmannschaft. Außerdem Eddie Colman, Mark Jones, Geoff Bent, David Pegg sowie der Ire Liam "Billy" Whelan.

Besonders der Todeskampf des 21-jährigen Duncan Edwards, der als eines der größten Offensivtalente und Hoffnungsträger des Clubs galt, hielt die Briten in Atem. Mehr als zwei Wochen lag er im Krankenhaus, bevor er den Kampf verlor und an seinen schweren Verletzungen starb. Neben den Spielern waren auch drei Vereinsfunktionäre, acht Sportjournalisten, zwei weitere Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder unter den Todesopfern des Flugzeugunglücks.

Busbys Überlebenskampf wird belohnt

Mehr Glück hatte der Coach der "Flowers of Manchester", wie den Opfern heute gedacht wird. Mehr als 60 Tage dauerte Matt Busbys Kampf zurück ins Leben. Zwei Mal bekam er im Krankenhaus bereits die letzte Ölung – doch er wurde wieder gesund und schaffte das, was er sich schon vor dem Unglück vorgenommen hatte. Er formte erneut eine Erfolgsmannschaft und gewann schließlich zehn Jahre später mit Manchester United den Europapokal der Landesmeister. Der Kapitän seines Teams: Sir Bobby Charlton.



"We will never forget"



"Es ist einfach eine unglaubliche Tragödie. Wir waren Matt Busbys Familie, alle hatten unglaubliches Talent. Und ich würde jeden hassen, der das einmal vergisst", betonte Sir Bobby Charlton im vergangenen Jahr. So gedenkt der Verein auch 61 Jahre später den Opfern des Unglücks. Das Titelbild des Twitter-Accounts von ManU zierte am Mittwoch eine Gedenktafel mit der Aufschrift "Munich Feb 6th 1958" sowie die Namen der verstorbenen Vereinsangehörigen. Und wo sonst das United-Logo steht, war eine Uhr zu sehen, die 15:04 Uhr anzeigt – genau die Uhrzeit, zu der das Unglück 1958 geschah.

Diese hängt auch vor dem Stadion in Manchester, wo sich am Mittwoch Fans und Verantwortliche des Clubs zu einem Gottesdienst an der Gedenktafel versammelten, die am südlichen Ende der Osttribüne des Old Trafford angebracht ist. Als sich der Tag des Absturzes im vergangenen Jahr zum 60. Mal jährte, fand auch auf dem Manchester-Platz in München, dem Ort des Absturzes, eine Gedenkveranstaltung statt, an der auch die FC-Bayern-Verantwortlichen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß teilnahmen.

"Manchester United ist ein Orientierungspunkt in meinem Fußball-Leben geworden", sagte Rummenigge damals. Hoeneß ergänzte: "Wir wollen zeigen, dass wir in Gedanken mit den Angehörigen und dem Verein verbunden sind." Auf dem Platz erinnert seit 2004 ein Denkmal an das Unglück. Es ist der Gedenktafel nachgeahmt, die auch am Old Trafford angebracht ist.