Hamburg. Im DFB-Pokal haben der FC Augsburg und RB Leipzig das Viertelfinale erreicht. Zweitligist Holstein Kiel ist gescheitert.

Die Bundeligisten RB Leipzig und der FC Augsburg sind am Mittwochabend ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Die Leipziger besiegten den VfL Wolfsburg mit 1:0. Der Zweitligist Holstein Kiel musste sich kurz vor Schluss den Schwaben aus Augsburg mit 0:1 geschlagen geben.

Um die zwei restlichen Plätze für das DFB-Pokalviertelfinale streiten sich ab 20.45 Uhr Hertha BSC und Bayern München, sowie der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf.

RB Leipzig – VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Holstein Kiel – FC Augsburg 0:1 (0:0)

Hertha BSC – Bayern München (20.45 Uhr)

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf (20.45 Uhr)

Holstein Kiel - FC Augsburg

Drei Tage nach dem überzeugenden 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz hat der FC Augsburg Stolperstein Holstein Kiel im DFB-Pokalwettbewerb aus dem Weg gekickt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Der Fußball-Bundesligist besiegte am Mittwochabend den über weite Strecken dominierenden Zweitligisten in dessen Stadion mehr als glücklich mit 1:0 (0:0). Erst in der 85. Minute erzielte Michael Gregoritsch vor 11.198 Zuschauer im Holstein-Stadion das Tor des Abends für den FCA.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

RB Leipzig ist im siebten Anlauf erstmals in seiner Vereinsgeschichte in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den über weite Strecken erschreckend schwachen Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg setzten sich die Sachsen von Cheftrainer Ralf Rangnick am Mittwochabend ohne große Mühe mit 1:0 (1:0) durch. Vor nur 21 135 Zuschauern in der halbleeren Red Bull Arena erzielte Matheus Cunha (10. Minute) den Siegtreffer für die überlegenen Gastgeber, die jedoch einen klareren Sieg verpassten.

