Dortmund. Wechselnde Führungen, eine dramatische Verlängerung und ein packendes Elfmeterschießen – das DFB-Pokal-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen war an Spannung kaum zu überbieten. Am Dienstagabend siegten die Nordlichter und die Twitter-User drehten durch – eine Übersicht.

Als Max Kruse zum finalen Elfmeter antrat und die Fans auf beiden Seiten fingernägelkauend im Signal-Iduna-Park standen, war die Spannung am Dienstagabend mit bloßen Händen zu greifen. In dem Moment, als Kruse für Werder Bremen eben diesen Elfmeter zum 7:5-Schlusspunkt gegen Borussia Dortmund verwandelte, waren sich alle Zuschauer – sowohl im Stadion als auch vor den Bildschirmen – einig: Dieses Achtelfinal-Spiel des DFB-Pokals wird in die Geschichte eingehen.

Wann wird das Viertelfinale ausgelost?



Gebannt verfolgten auch neutrale Fußball-Fans ein wahres Spektakel. Immer wieder wechselnde Führungen, sechs Tore innerhalb von 120 Minuten und mit Werder als Sieger eine wahre Überraschung. Nun stehen die Nordlichter im Viertelfinale und nicht wenige sehnen sich das Nordderby gegen den Erzrivalen Hamburger SV herbei:

Eric Oelschlägel durfte ausgerechnet im DFB-Pokal-Achtelfinale sein Debüt feiern – gegen seinen Ex-Verein Werder Bremen. Zuvor waren BVB-Stammkeeper Roman Bürki und Ersatztorhüter Marvin Hitz krankheitsbedingt ausgefallen. Die Meinungen zu Oelschlägel und seiner beeindruckenden Parade in der 89. Minute:

Und auch allgemein zeigten sich die Twitter-User begeistert, verärgert über den Schiedsrichter, humorvoll und nervlich angespannt: