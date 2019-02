Are. Bei den Weltmeisterschaften in Are sprach Ski-Star Lindsey Vonn über die Zeit nach ihrer Karriere. Einen Plan in Sachen Privatleben hat sie bereits.

US-Skistar Lindsey Vonn will Kinder - und hat das ihrem Freund in aller Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz via Videotelefonat übermittelt. "Ich muss sichergehen, dass mein Freund mir jetzt zuhört", sagte sie am Dienstag und erklärte, der Eishockey-Profi P.K. Subban sei am Telefon und verfolge ihre Antworten bei der Ski-WM in Are. "Ja, ich würde es lieben, Kinder zu haben", antwortete sie dann auf eine entsprechende Frage. Noch sei sie zwar nicht so weit, aber: "Ich bin 34, ich kann also nicht zu lange warten."

Vonn: "Will mit meinen Kindern Skifahren"

Vonn, die so viele Weltcup-Rennen gewonnen hat wie keine Frau vor ihr (82), beendet ihre Karriere am Sonntag mit der WM-Abfahrt. "Ich will mit meinen Kindern Skifahren, deshalb ist es auch wichtig, dass ich jetzt aufhöre." Nach eigenen Angaben hatte sie allein am Knie sieben Operationen und zahlreiche weitere Verletzungen in ihrer Laufbahn. Vonn holte in den vergangenen mehr als 18 Jahren unter anderem Olympiagold in der Abfahrt und zwei WM-Titel.

Sturz beim Super-G

Beim Super-G der Weltmeisterschaften stürzte die Amerikanerin am Dienstag heftig. Die 34 Jahre alte Amerikanerin raste nach einem Fahrfehler in ein Tor, kam zu Sturz und prallte mit hoher Geschwindigkeit in ein Fangnetz. Nach einer kurzen Behandlungspause konnte die Weltcup-Rekordsiegerin aber aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer auf Skiern ins Ziel fahren. Nach dem Sturz kündigte Vonn an, am Sonntag an der WM-Abfahrt teilzunehmen und nach diesem Rennen ihre Karriere zu beenden. Sie habe lediglich ein paar Kratzer, blaue Flecken und voraussichtlich Schmerzen an den Rippen und im Nacken, aber keine ernsthafte Verletzung, sagte die 34-Jährige am Dienstagnachmittag