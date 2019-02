Hamburg. Die Zweitligisten ärgern ihre Bundesliga-Gegner, Werder und BVB liefern spektakuläre Nachspielzeit.

Wie heißt es so schön: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze". Das musste am Dienstagabend auch Bayer Leverkusen spüren. Während der HSV souverän aber unspektakulär weiterkam, machten es Borussia Dortmund und Werder Bremen spannend – erst im Elfmeterschießen machten die Bremer den Einzug ins Viertelfinale klar. Im vierten Spiel hatte der SC Paderborn gegen den MSV Duisburg wenig Probleme.

Szene des Abends

Was eine Parade: Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit hatten die Bremer erneut in aussichtsreicher Position einen Freistoß zugesprochen bekommen. Max Kruse trat an, doch der Gewinner in diesem Duell hieß Eric Oelschlägel. Der 23-Jährige rückte nur ins Dortmunder Tor, weil sich die Nr. 1 und 2 des BVB, Roman Bürki und Marwin Hitz, krank abgemeldet hatten. Der Kruse-Freistoß wurde von BVB-Spieler Julian Weigl noch abgefälscht, wodurch der Ball entgegen der Laufrichtung des Torwarts flog. Doch mit einem starken Reflex lenkte Oelschlägel das Leder über die Latte.



Ergebnisse des Abends



Borussia Dortmund - Werder Bremen: 5:7 n. E. (1:1, 3:3)

1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 2:1

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:0

MSV Duisburg - SC Paderborn: 1:3

Spieler des Abends

Maurice Multhaup schoss Bayer Leverkusen mit seinem Tor zum 2:1 aus dem Pokal. Der 22-jährige Offensivspieler wurde in der Knappenschmiede von Schalke 04 geformt und absolvierte für den FC Ingolstadt bereits fünf Bundesligaspiele. Er wechselte im Januar 2018 von den Ingolstädtern zum 1. FC Heidenheim.



Abseits des Platzes

Wie wichtig die Standard-Situationen sind, zeigte das Spiel zwischen Dortmund und Bremen. Nach 90 Minuten stand es 1:1 – beide Tore fielen nach Freistößen, wie sie im Lehrbuch nicht besser stehen könnten. Die Social-Media-Abteilungen von Werder und dem BVB foppten sich derweil auf Twitter. Vor dem Spiel twitterten die Dortmunder ein Mini-Video von einem Treffer aus der vergangenen Bundesliga-Partie gegen Bremen.

Nachdem Werder aus einer ähnlichen Situation zunächst in Führung ging, bedankte sich das Twitter-Team der Grün-Weißen für den Tipp, wo der Ball zu liegen hat.

Doch auch die Dortmunder trafen im DFB-Pokalspiel per Freistoß. Und die Twitter-Antwort an Bremen ließ nicht lange auf sich warten.

Die Spielverläufe kompakt

Borussia Dortmund hat die Chance auf das nationale Double früh verspielt. Mit dem dramatischen 4:2 im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen verabschiedete sich der Ligaprimus wie schon im Vorjahr bereits im Achtelfinale aus dem Wettbewerb. Gehandicapt durch eine Erkältungswelle konnte der BVB von Trainer Lucien Favre am Dienstag nicht an die gute Form der vergangenen Wochen anknüpfen. Zum Helden im Elfmeterschießen wurde Bremens Torhüter Jiri Pavlenka, der gleich zwei Dortmunder Elfmeter abwehren konnte.

Nach dem 3:1-Sieg über den FC Bayern München am vergangenen Wochenende musste sich die Werkself dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim geschlagen geben. Zwar waren sie in der ersten Halbzeit das überlegene Team und gingen kurz vor der Pause durch einen Treffer von Julian Brandt (44.) in Führung. In der zweiten Halbzeit baute die Werkself aber massiv ab. Nikola Dovedan (47.) und Maurice Multhaup (72.) schossen die Heidenheimer eine Runde weiter.



Beim HSV schoss Winter-Zugang Berkay Özcan das Team ins Viertelfinale des DFB-Pokals.



Zum zweiten Mal nacheinander hat der SC Paderborn das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Im Duell der Zweitligisten gewann die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart am Dienstagabend im Achtelfinale beim MSV Duisburg mit 3:1 (0:0) und kann durch den Einzug in die nächste Runde mit einer TV-Prämie von rund 1,3 Millionen Euro planen.

Die besten Tweets des Abends



Wo sich der FC Heidenheim sich Bayer Leverkusen durchsetzen konnte, fühlte sich ein User in Uli Hoeneß ein.

Die erste Halbzeit war eher das Gegenteil von dem, was man spektakulär bezeichnen würde.

Die Chancenauswertung des HSV war nicht optimal.

Die Leistung von Schiedsrichter Felix Brych kam insbesondere bei BVB-Fans nicht gut an.

Schön, schöner, der Freistoß von Marco Reus.

Als Duisburg-Anhänger hat man es derzeit nicht leicht.





Stimmen zu den Spielen

Julian Brandt, Bayer Leverkusen: "Wir waren schlampig, diese Art und Weise – sowas habe ich selten erlebt. Das ist ein Rückschlag für uns"

Julian Baumgartlinger, Bayer Leverkusen: "Das ist enttäuschend und war unnötig. Wir haben Heidenheim in die Karten gespielt. Unsere letzte Aktion muss noch präziser sein."

Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim: "Die Brust wurde größer, das Stadion war da und wir sind froh, dass wir so einen Gegner schlagen konnten. Deswegen darf man heute mal feiern."

"Vielleicht gehe ich mit den Hunden noch eine Runde Gassi und komme da noch etwas runter."

Gotoku Sakai, Kapitän Hamburger SV: "Wir haben heute alles richtig gemacht. Das Ziel ist es, nach Berlin zu kommen. Das war heute der erste Schritt."

Jann-Fiete Arp, Hamburger SV: "Wir schauen mal, was das Los hergibt und gehen dann voller Zuversicht in die nächste Runde."

Michael Köllner, Trainer 1. FC Nürnberg: "Ein sehr verdienter Sieg des HSV. Wir haben nicht unsere Form auf den Platz gebracht. Wir wollten eigentlich an die letzten Leistungen anknüpfen. Das ist uns nicht gelungen. Wir hatten zu große Probleme in unserem Spiel. Es ist völlig verdient, dass wir diese Chance haben liegen gelassen."

Hannes Wolf, Trainer Hamburger SV: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis. Wir haben permanent Druck gemacht. Da ist der Funke auch zwischen dem Stadion und der Mannschaft übersprungen. Nach dem Bielefeld-Spiel hat die Mannschaft auf allen Ebenen eine gute Reaktion gezeigt."

Hanno Behrens, Kapitän 1. FC Nürnberg: "Es war eine verdiente Niederlage. Das war viel zu wenig von uns. So kannst du hier in Hamburg nicht bestehen. Ich weiß nicht, ob einige nicht frei im Kopf waren, weil wir am Samstag ein wichtiges Spiel haben. Hamburg war die klar bessere Mannschaft. Wir haben kaum Bälle festmachen können. Die Abstimmung hat nicht gepasst, wir haben kein Mittel gegen den HSV gefunden. So eine Vorstellung haben unsere Fans nicht verdient."