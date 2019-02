Hamburg. Das war nichts: Weder Leverkusen noch Nürnberg können sich gegen die Zweitligisten aus Heidenheim und Hamburg behaupten.

Wie heißt es so schön: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze". Das musste am Dienstagabend auch Bayer Leverkusen spüren. Nach dem 3:1-Sieg über den FC Bayern München am vergangenen Wochenende musste sich die Werkself dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim geschlagen geben. Beim HSV schoss Winter-Zugang Berkay Özcan das Team ins Viertelfinale des DFB-Pokals.

Ergebnisse des Abends



1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 2:1

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:0

Spieler des Abends

Maurice Multhaup schoss Bayer Leverkusen mit seinem Tor zum 2:1 aus dem Pokal. Der 22-jährige Offensivspieler wurde in der Knappenschmiede von Schalke 04 geformt und absolvierte für den FC Ingolstadt bereits fünf Bundesligaspiele. Er wechselte im Januar 2018 von den Ingolstädtern zum 1. FC Heidenheim.



Die besten Tweets des Abends

Wo sich der FC Heidenheim sich Bayer Leverkusen durchsetzen konnte, fühlte sich ein User in Uli Hoeneß ein.

Die erste Halbzeit war eher das Gegenteil von dem, was man spektakulär bezeichnen würde.

Die Chancenauswertung des HSV war nicht optimal.

