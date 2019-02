Madrid. Erst passiert dem derzeit arbeitslosen Star-Coach José Mourinho ein Missgeschick auf dem Eis. Kurz darauf kassiert der Portugiese eine empfindliche Strafe durch ein spanisches Gericht.

Turbulente und vielleicht auch schmerzhafte Tage für Star-Trainer José Mourinho: Derzeit macht im Internet ein kurioses Video die Runde, das den Portugiesen als Ehrengast bei einem Eishockeyspiel in der russischen Liga zeigt.

Dort besuchte Mourinho, der seit seiner Entlassung bei Manchester United Mitte Dezember ohne Job ist, die Partie zwischen Avangard Omsk und SKA St. Petersburg. Dem 56-Jährigen wurde die Ehre zuteil, das Eröffnungsbully ausführen zu dürfen.

Dann das Malheur: Als Mourinho seinen Job getan hatte, machte er sich auf dem roten Teppich, der an dieser Stelle die glatte Eisfläche bedeckte, auf dem Weg zurück hinter die Bande. Doch nach zwei Schritten passierte es: Der Teppich unter seinen Füßen verrutschte und so stürzte Mourinho spektakulär zu Boden.

Die beiden Eishockeyspieler am Bully waren sofort zur Stelle und halfen dem Gestürzten auf die Beine. Mourinho zog sich dabei glücklicherweise keine offenkundige Verletzung zu, besonders angenehm dürfte der Sturz jedoch nicht gewesen sein.

Noch unangenehmer war dem Portugiesen in den vergangenen Monaten vermutlich die spanische Steuerfahndung, die es auf den früheren Trainer von Real Madrid (2010 bis 2013) abgesehen hatte. Vorwurf: Mourinho soll in seiner Zeit in Spanien in den Jahren 2011 und 2012 seine Einkünfte aus Bildrechten nicht deklariert haben.

Mourinho akzeptiert Strafe

Bei einem Gerichtstermin in Madrid am Dienstag wurde "Mou" nun zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Dazu muss er eine Portugiese eine Steuernachzahlung von 3,3 Millionen Euro sowie eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro leisten, berichteten die Zeitung "El País" und andere Medien unter Berufung auf Justizkreise. Mourinho habe die Strafe akzeptiert. Hinter Gitter muss der zweifache Champions-League-Sieger allerdings nicht. Bei nicht vorbestraften Verurteilten ist es in Spanien üblich, dass Haftstrafen von bis zu zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden.

Auch bei Mourinhos Landsmann Cristiano Ronaldo und anderen in Spanien der Steuerhinterziehung beschuldigten Fußball-Profis stehen speziell die Bildrechte im Mittelpunkt. Ronaldo akzeptierte erst im Januar bei einer Anhörung in Madrid einen von seinen Anwälten ausgehandelten Deal mit der Staatsanwaltschaft und muss demnach fast 19 Millionen Euro Steuern nachzahlen und Geldstrafen leisten. Zudem wurde der 33 Jahre alte Portugiese zu einer 23-monatigen Haftstrafe verurteilt.