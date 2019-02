Frankfurt. Jens Lehmann wird Co-Trainer beim FC Augsburg - aber wie lange ist einer wie er in der Lage, sich in die zweite Reihe zu stellen? Udo Muras blickt in die Geschichte der Fußball-Bundesliga - und stellt fest, dass es selten gut geht, wenn große Namen sich hinter soliden Arbeitern einreihen sollen.

Dass es der FC Augsburg mal schaffen würde, für ein paar aufregende Tage die Schlagzeilen zu dominieren, dazu bedurfte es doch einiger Fantasie. Noch immer denken wir bei Augsburg erst an die Puppenkiste, dann an die Fugger, manch einer an den Religionsfrieden von anno 1555 und erst dann an den FCA. Seit Bernd Schusters Abgang 1979, der wegen dreier gleichzeitig unterschriebener Verträge komödiantische Züge trug, hat uns Nichtschwaben dieser Klub nicht mehr aufgeregt.

Auch, weil er lange zweit- oder gar drittklassig war. Nun macht er im achten Jahr im Oberhaus schwere Zeiten durch, ist durch die Suspendierung zweier Spieler binnen zwei Tagen aufgefallen. Und durch einen Personalcoup: Sie holten den für eine gewisse Exzentrik bekannten Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann zur Unterstützung von Martin Baum. Weshalb sie in Augsburg nun den farblosesten Cheftrainer – er möge es mir verzeihen – und den schillerndsten Assistenten haben. Schon lesen wir überall: Kann das gut gehen? Selbst der meist zu Mäßigung aufrufende Kicker-Herausgeber Rainer Holzschuh mahnt in seinem Kommentar an, dass Lehmanns Skandalakte „zu den bisher so ausgeglichen arbeitenden Augsburgern kaum passen würde“.





Trägt der Adlatus schon den Dolch im Gewande? Manager Stefan Reuter sollte gewarnt sein, war er doch vor 20 Jahren dabei, als Lehmann seinem Dortmunder Mitspieler Knut Reinhardt die Freundin ausspannte. Reinhardt war „am Boden zerstört. Ich stand vor den Trümmern meiner Existenz“, lesen wir in seiner Biografie. Gut, wo die Liebe hinfällt – das mag ein anderes Thema sein, gibt uns aber gewisse Aufschlüsse über Jens Lehmann. Auch sein Verhältnis zu Oliver Kahn, dem Rivalen im Kampf ums deutsche Tor, war nicht gerade von Loyalität geprägt. Seit Schumacher/Stein anno 1986 war nicht mehr so ein Zoff um den Posten zwischen den Pfosten. Wer Lehmann im Weg steht, muss auf der Hut sein. Ob er nun Baum von seinem Stuhl vertreiben will oder nicht, wie beim FCA allgemein versichert wird: Lehmann wird automatisch in die Rolle des Thronfolgers geschoben. Kaum da, endet die monatelange Negativserie mit einem 3:0 gegen biedere Mainzer und der Boulevard titelt: „Lehmann entfesselt Augsburg!“

Na wunderbar. Die nächste Niederlage wird garantiert wieder dem armen Baum angekreidet. Und das ist das Dilemma: wenn der Co-Trainer der Star ist, sollte schleunigst klar sein, dass der Chef-Trainer noch der Chef ist.

Da gab es in der Vergangenheit öfter Zweifel. Der HSV stellte Mitte der Neunziger Klubikone Felix Magath als Assistent von Benno Möhlmann ein. Magath hatte zwei Europacup-Finals für den HSV entschieden, Möhlmann dort auf seine alten Tage 25 Spiele gemacht. Die Ablösung war fast zwangsläufig. Möhlmann fühlte sich verraten, Magath kündigte an: „Bei mir werden verschiedene Sachen nicht so demokratisch gemacht.“ Seine fraglos beachtliche Trainerkarriere begann mit einem Putsch.

Anzeige Anzeige

Als Berti Vogts 2000 in Leverkusen erstmals eine Vereinsauswahl übernahm, kam er selbst auf die Idee, sich einen Weltmeister (Pierre Littbarski), einen Europameister (Toni Schumacher) und einen Vize-Weltmeister (Wolfgang Rolff) an die Seite zu holen. Da war es nicht leicht für den kleinen Berti, aus dem Schatten des Trios zu gelangen. Es ging schief. Aber auch seine Assistenten schlugen keine Trainerkarriere ein, jedenfalls keine von Belang. So war es auch bei Andy Brehme in Stuttgart oder Manni Kaltz in Frankfurt – wer erinnert sich noch? Die Geschichte für eine win-win-Situation steht noch aus. Kriegen die Augsburger das hin, sind sie gewiss wieder in den Schlagzeilen. Falls nicht, erst recht.