Hamburg. Im DFB-Pokal-Achtelfinale stehen interessante Partien auf dem Programm. Unter anderem empfängt Dortmund Werder Bremen.

Am Dienstag und Mittwoch stehen im DFB-Pokal die Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Da der Titelverteidiger Eintracht Frankfurt bereits in der ersten Runde am Viertligisten SSV Ulm scheiterte, wird es auf jeden Fall einen neuen Sieger geben.

Am Dienstag empfängt zunächst der Hamburger den 1. FC Nürnberg und der 1. FC Heidenheim spielt gegen Bayer Leverkusen (beide Spiele Anpfiff 18.30 Uhr). Am Dienstagabend trifft Spitzenreiter Borussia Dortmund auf Werder Bremen (live in der ARD und Sky ab 20.45 Uhr). Außerdem gastiert Paderborn zum Zweitliga-Duell in Duisburg. Am Mittwoch steht die Partie zwischen Hertha BSC und Rekord-Pokalsieger Bayern München im Fokus (live in der ARD und Sky ab 20.45 Uhr). Zudem trifft Schalke auf Düsseldorf (Anpfiff 20.45 Uhr). Am frühen Abend empfängt RB Leipzig den VfL Wolfsburg und Holstein Kiel hat den FC Augsburg zu Gast (Anpfiff jeweils 18.30 Uhr).

Die Auslosung für das Viertelfinale des DFB-Pokals findet im Rahmen der Sportschau am Sonntag, 10. Februar, ab 18.15 Uhr, statt. Als Losfee agiert Handball-Nationalspieler Fabian Böhm. Die Viertelfinalspiele sind für den 2./3. April terminiert. Das Endspiel wird am 25. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion angepfiffen.